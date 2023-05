Extensiones áulicas: para que jóvenes y los adultos puedan seguir estudiando

Con la premisa de la expansión territorial de la educación pública santafesina, la gestión educativa provincial generó una política de extensiones áulicas en una apuesta para que los jóvenes y adultos puedan seguir estudiando y obteniendo los títulos en sus comunidades, porque el sistema va en búsqueda de alumnas y alumnos, generando arraigo y habilitando mejores condiciones de vida, con posibilidades de inserción en el mundo del trabajo, de la producción y el acceso al bienestar.

La nueva propuesta académica subsana demandas urgentes y necesidades no cubiertas a partir del diseño de un nuevo modelo. Es la escuela que camina y llega al territorio en la búsqueda de las y los alumnos, con nuevas propuestas, nuevos formatos y contenidos que se adecuaron a los aprendizajes de cada estudiante, ofreciéndoles en sus lugares de arraigo, la posibilidad de estudiar.

Estas extensiones están diseminadas a lo largo y a lo ancho de la provincia y fueron concertadas con los actores locales en función de las demandas y necesidades del territorio, transformándose en una acción concreta a las cuales el gobernador Omar Perotti consideró una “una hermosa señal en momentos difíciles que permite abrir oportunidades. La mayor cantidad de gente que termina la escuela secundaria es lo que nos va a dar una provincia mejor, con más oportunidades y cuando hay oportunidades sin dudas que hay progreso y hay ascenso social”.



NUEVO FORMATO PARA

RESPUESTAS EFECTIVAS

Las extensiones áulicas se crearon en el año 2021 por medio de la Resolución 531 y en la actualidad suman 65, ubicadas a lo largo y ancho de la geografía provincial, con un formato multiaño, que depende administrativamente de una EEMPA, en donde en un mismo espacio, aprenden en forma simultánea los distintos cursos de la educación secundaria para adultos.

Este nuevo formato, que universaliza la llegada de la educación de adultos al territorio y al centro de las comunidades, en la práctica resulta una manera de dar respuesta efectiva e inmediata a aquellos jóvenes y adultos que no pudieron cursar sus estudios secundarios, a partir de un formato flexible y dinámico, de manera tal de garantizar diferentes formas de cursado.

En referencia a la trascendencia de esta política educativa, el ministro de Educación de Santa Fe, Víctor Debloc, señaló que “estas extensiones presentan un formato flexible para poder garantizar el acceso a la educación a jóvenes y adultos de la provincia. Nosotros decimos que la escuela va hacia el territorio en la búsqueda de aquellos estudiantes que aún no han podido cumplimentar sus estudios, porque los saberes no están en un solo lugar, no solamente lo disponen los profesores o los maestros, sino que hay saberes situados y contextualizados que traen los propios estudiantes en función de la vida que llevan, en función del trabajo que desarrollan y ese intercambio produce un cruce de saberes que es muy valioso”.

“Es una estrategia que empezó en el 2021, se profundizó en 2022, y este año tiene un recorrido importante. Esto significa que muchos jóvenes y adultos que no pudieron cumplir el sueño de la educación secundaria tienen ahora la oportunidad de hacerlo en su propio barrio, en su propia comunidad y aún en su propio espacio laboral”, añadió el ministro Debloc.

En ese contexto, las extensiones áulicas funcionan en fábricas, sindicatos, organizaciones sociales, fundaciones, comedores comunitarios y centros de día. Por ejemplo, en Hughes (departamento General López) existe una extensión en un frigorífico, mientras que, en Venado Tuerto, hay una que funciona dentro de una reconocida planta industrial. Asimismo, hay nuevas extensiones en centros comunitarios de barrios periféricos de la ciudad capital destinadas a mujeres madres; aulas del Espacio Educativo Secundario Travesti, Trans y Disidente; de la modalidad Intercultural Bilingüe con un aula Qom en Rosario, una Mocoví en Colonia Dolores y una Chaná en Puerto Aragón, a la vez que también existen extensiones áulicas vinculadas al Sedronar y a la Red de Cuidados de Aprecod en Rosario, Reconquista y Santa Fe.

Al respecto, la directora provincial de Educación Permanente de Jóvenes y Adultos, Lucía Salinas, indicó que “las aulas se ubican en territorio donde no está la escuela, donde no hay modalidad, donde no hay posibilidad de cursar la escuela secundaria. Cada una de estas extensiones presentan un dispositivo que permita garantizar el acceso a la educación a jóvenes y adultos santafesinos”.

Daniela, una estudiante de la extensión áulica inaugurada en forma conjunta con la Fundación Integrar San Jerónimo de la ciudad de Gálvez (departamento San Jerónimo), expresó su felicidad de poder retomar sus estudios al expresar que “nunca es tarde para volver a aprender y mis hijos se sienten muy orgullosos por el camino que inicié”.

Finalmente, el titular de la cartera educativa, en referencia a la diversidad de escenarios donde se fueron inaugurando las extensiones, manifestó que “no hay gestión posible sin oportunidades y no hay política posible si no se está cerca de las necesidades reales de la gente, y por ello la administración provincial decidió poner en marcha un formato que se acerque más a las comunidades educativas, teniendo en cuenta que lo educativo no se limita a lo escolar. Lo educativo siempre es mucho más amplio. Por eso el valor de hablar de la educación pública, porque es desde ese lugar donde se debe atender y darle lugar a todas las otras experiencias y saberes que se construyen entre todas y todos”.