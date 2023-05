Oportunidades de empleo para jóvenes

La Municipalidad de Rafaela continúa desarrollando y articulando políticas de formación e inclusión al mundo del empleo en conjunto con el ámbito privado. Este miércoles, el secretario de Producción, Empleo e Innovación, Diego Peiretti, y el coordinador de la Oficina de Empleo, Juan Ruggia fueron recibidos por José Vaudagna en la planta que la fábrica Arruca Cadenas tiene en el área industrial. Allí, efectuaron una recorrida por el sector de producción y, particularmente, dialogaron con jóvenes egresados del Centro Municipal de Capacitación en Oficios que se han sumado a la firma.

“Quiero agradecer a José y a la empresa Arruca Cadenas porque cada vez que tenemos esta posibilidad de incorporar jóvenes al mundo del trabajo contamos con su predisposición”, dijo Diego Peiretti quien añadió que las incorporaciones se produjeron “en el marco del Plan Trayectorias y, a partir de todo ese proceso formativo que ellos tuvieron a lo largo de dos años en el Centro Municipal de Capacitación en Oficios, egresan con un saber. Entonces, lo que hicimos fue vincular, en este caso, al Centro de Oficios con el mundo del trabajo y, a través del Trayectorias, lo que hicimos fue incorporarlos a las empresas durante tres meses a través de una práctica formativa dentro de la empresa”.

El secretario afirmó que “este programa existe porque podemos hacerlo junto al sector privado. Además, fue una satisfacción encontrarnos con Eliseo, quien hace poco tiempo se incorporó a la planta como empleado permanente a través de los programas de empleo municipales, y con Brian que es el encargado de un sector y otro de los jóvenes que se incorporó en esta empresa a través de los programas de empleo en el año 2015. Este es el rol que nos gusta asumir, siendo un Estado presente y generador de oportunidades”.

Por su parte, José Vaudagna manifestó: “Quiero agradecer a la Municipalidad y a la Oficina de Empleo porque están siempre en contacto con nosotros, ofreciéndonos algún proyecto, alguna alternativa de incorporación de chicos. Esto es algo recíproco, es una ayuda mutua que nos damos tanto cuando me hablan como cuando tenemos necesidad de incorporar a algunos chicos”.





INCORPORADOS

Lucas comentó que en el Centro Municipal de Capacitación en Oficios aprendió “electricidad y pasé por tornería, carpintería, soldadura. Me gustó la propuesta de Arruca porque me gusta aprender y quiero sumar experiencia. Agradezco por la oportunidad. Damián se formó “en tornería y vine a esta empresa con todas las expectativas, con toda la fe y con ganas de seguir adelante”.