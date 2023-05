Voto Joven: largo y fructífero camino para ampliar los derechos políticos

Desde el 2012, cuando se sancionó la ley de Voto Joven a nivel nacional, todas las provincias fueron adecuando sus legislaciones internas, quedando Santa Fe como la única en no adherirse, e impidiendo a las juventudes votar por cargos locales.

El 18 de agosto de 2021, el gobernador Omar Perotti envió a la legislatura un proyecto de ley que proponía la incorporación al cuerpo electoral de los jóvenes de 16 y 17 años para que puedan concurrir de manera facultativa a las urnas. Volvió a insistir en 2022, pero nunca fue tratado.

"No es justo ni lógico que los chicos y chicas de 16 y 17 años estén habilitados desde hace una década para elegir al Presidente de la República y legisladores nacionales, pero no al gobernador de su provincia ni al intendente de su ciudad”, afirmó Omar Perotti el 1° de Mayo en la apertura de sesiones ordinarias ante la Asamblea Legislativa, enviando el viernes 12 de mayo, nuevamente el proyecto, esta vez a diputados.

Finalmente, este martes 16 de mayo el Tribunal Electoral habilitó el Voto Joven, incorporando a 84.000 jóvenes que tendrán la posibilidad de elegir a sus representantes.

Una de las preocupaciones rondaba sobre si sería o no obligatorio sufragar, y en ese sentido Rober Benegui, director de Boleto Educativo Gratuito, y uno de los impulsores de la Ley, remarcó que "aquel joven, aquella joven que tenga deseos de participar, que quiere involucrarse y emitir el voto, va a poder hacerlo, va a poder ir a votar. Quien no tenga intenciones, se queda en su casa sin que eso le genere ningún tipo de sanción”.

Cabe recordar que la provincia desarrolló diferentes encuentros denominados “Voto Joven Santa Fe" en las ciudades de Rosario, Santa Fe, Reconquista, Venado Tuerto y Rafaela, donde fueron analizados y debatidos proyectos sobre la ampliación de los derechos políticos de los jóvenes de entre 16 y 18 años, en el cual participaron miles de jóvenes, en su mayoría miembros de los centros de estudiantes de toda la provincia.

"Esta es una herramienta, no resolvemos todos los temas de los jóvenes con el voto, pero ponemos foco en lo que los jóvenes dicen todos los días. Cada uno es valioso para aportar y lo necesitamos; que esta sea una puerta, una ventana de aire fresco, y que ese aire fresco lo traigan los jóvenes", aseguró el gobernador.

“Nosotros lo entendíamos como un sin sentido que los jóvenes puedan ir a las urnas a elegir Presidente, Vicepresidente de la Nación, diputado nacional, senador nacional; pero que no puedan elegir a sus autoridades locales, concejales, intendentes, gobernador, gobernadora. El Tribunal Electoral emite su resolución y la verdad que es muy contundente, muy clara”, agregó Benegui.

En dichas jornadas se realizaron además paneles donde participaron distintos diputados provinciales, quienes también presentaron proyectos en torno a este tema en la Legislatura.

Los legisladores valoraron el diálogo político y la construcción de consensos, que permitan ampliar los derechos y darle protagonismo a los que no tienen participación.

También hubo un espacio para representantes de Centros de Estudiantes quienes destacaron la posibilidad de ser parte de la transformación y que la democracia es un derecho y “la política es voz y acción”.



SANTA FE SE EQUIPARA

AL RESTO DEL PAÍS

Cabe recordar que, tras el cierre de listas, el Tribunal Electoral de la provincia convalidó con una resolución, que puedan sufragar los santafesinos de 16 y 17 años para gobernador y vice, diputados provinciales, senadores de ese rango, intendentes, concejales y comisiones comunales. Se trata de una franja con 84.200 votantes que estarán en condiciones de acudir a las urnas a partir de las próximas elecciones.

Con esa resolución, Santa Fe se equipara a los restantes 23 distritos del país en los cuales rige ya la habilitación de que chicos de 16 y 17 años puedan votar de manera optativa. Santa Fe era el único distrito que no había incorporado lo que la ley de ciudadanía había permitido desde 2012.

La aprobación, explica el Tribunal en su fallo, “no conmueve ni violenta” a la Constitución provincial ni requiere de una reforma legislativa al tratarse de derechos reconocidos por normas de jerarquía superior”.

El escrito califica como un “absurdo” que los jóvenes puedan elegir presidente, pero que al mismo tiempo no pueda elegir “al responsable de la ciudad o comuna en la que habita, convive y se desarrolla”.

“Este trato discriminatorio no encuentra un fundamento razonable que lo sustente”, explican los miembros del Tribunal Electoral, presidido por el titular de la Corte, Daniel Erbetta, e integrado por los camaristas Alfredo Ivaldi Artacho y Armando Drago.