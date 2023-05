Costamagna ganó su serie en Concepción del Uruguay

El susanense José Luis Costamagna (VW Up) se impuso en la segunda serie de la Clase 2 que disputó ayer el Turismo Pista en el autódromo entrerriano de Concepción del Uruguay.

En el comienzo, tuvo como principales rivales a Carlos Morier (Fiat Way) y Franco Nazzi (VW Up), hasta que el vuelco del primero de los nombrados obligó a ingresar al auto de seguridad.

Luego del relanzamiento, con Facundo Ríos (VW Up) y el susanense ocupando los dos primeros lugares, se pudo observar un interesante duelo, que terminó inclinándose para el lado de Costamagna.

Una vez que alcanzó la punta, logró imponer su ritmo el ganador, para superar por buen margen a Ríos, en tanto que se ubicaron más atrás Pablo Vázquez (VW Up), Agustín Martín (VW Up) y Stefano Isoldi (Chevrolet Corsa).

En la primera serie triunfó Santiago Lantella (Chevrolet Corsa), escoltado por Ezequiel Bosio (VW Up) y Yair Etcheveste (Chevrolet Corsa).

La tercera serie quedó en poder de Nicolás Herrera, seguido por Alan Buchholz y Andrés Calderón (todos con VW Up), en tanto que fue séptimo Ricardo Saracco (también con VW Up), de acuerdo con estas clasificaciones:

Primera serie (6 vueltas): 1° Santiago Lantella (Chevrolet Corsa), en 11m42s777, a un promedio de 131,516 Km/h; 2° Ezequiel Bosio (VW Up) a 2s520; 3° Yair Etcheveste (Chevrolet Corsa) a 3s162; 4° Santiago Leguizamón (Chevrolet Corsa) a 3s319; 5° Matías Depetris (Ford Ka) a 6s508; 6° Javier Nuñez (VW Up) a 7s621; 7° Juan Palacio (VW Up) a 9s585; 8° Fabricio Scatena (Chevrolet Corsa) a 10s443; 9° Carlos Blanc (Chevrolet Celta) a 14s354 y 10° Pablo Villaberde (Chevrolet Corsa) a 14s412.

Segunda serie (6 vueltas): 1° José Luis Costamagna (VW Up), en 12m10s266; a un promedio de 126,565 KM/H; 2° Facundo Ríos (VW Up) a 2s507; 3° Pablo Vázquez (VW Up) a 3s164; 4° Agustín Martín (VW Up) a 10s368; 5° Stefano Isoldi (Chevrolet Corsa) a 15s253; 6° Matías Barria Igor (Chevrolet Corsa) a 15s615; 7° Matías Fernández (VW Up) a 16s155; 8° Matías Abeledo (VW Up) a 16s398; 9° Luciano Menocchio (Ford Ka) a 16s404 y 10° Sebastián Rodríguez (Chevrolet Corsa) a 16s626.

Tercera serie (6 vueltas): 1° Nicolás Herrera (VW Up), en 10m19s664, a un promedio de 149,156 Km/h; 2° Alan Buchholz (VW Up) a 1s078; 3° Andrés Calderón (VW Up) a 1s611; 4° Luciano Martínez (Chevrolet Corsa) a 2s034; 5° Nicolás Rojas (VW Up) a 2s067; 6° Gastón Fontana (VW Up) a 2s631; 7° Ricardo Saracco (VW Up) a 6s133; 8° Martín Criado (VW Up) a 6s902; 9° Benjamín Conti (VW Up) a 7s181 y 10° Santiago Paincho (VW Up) a 17s392.



LAS CLASES 1 Y 3

Las series de la Clase 1 tuvieron como ganadores a Miguel Cangelaro, Thomas Marchesin y Brian Dodera (todos con Fiat Uno).

En la Clase 3 se adjudicaron las series Braian Quevedo (Toyota Etios), Exequiel Bastidas (Toyota Etios) y Adrián Oubiña (Renault Clio).

Cronograma: hoy se realizarán las tres finales en los siguientes horarios, a las 10:15 Clase 1 (13 vueltas ó 25 minutos); a las 11:10 Clase 2 (15 vueltas ó 35 minutos) y a las 12:10 Clase 3 (15 vueltas ó 35 minutos).