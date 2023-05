"Queremos un gobierno austero y transparente"

El presidente del Concejo Municipal, Germán Bottero, hizo fuerte hincapié en el modelo de gobierno que el precandidato a intendente por el espacio, Leonardo Viotti planea llevar al Ejecutivo Municipal. “La misma gestión transparente del Concejo es la que queremos para el Ejecutivo de la mano de Leo Viotti”, afirmó el concejal radical de JxC.

"La forma de hacer las cosas que estamos impulsando desde hace ya casi 4 años en el legislativo es la que vamos a replicar, aplicando innovaciones en materia de acceso a la información por parte de los ciudadanos a través de la web, poniendo a disposición diversos canales de comunicación digital, abriendo las puertas al diálogo y la escucha de todas las instituciones, organizaciones y vecinos que quieran plantear sus demandas, así como también la transparencia en las cuentas y la austeridad", sostuvo Bottero. “Es sabido que, la planta de empleados permanentes del Concejo es pequeña y que, si bien hay algunos lugares que precisamos cubrir, somos cautelosos a la hora de ocupar esos cargos. Tomándonos el tiempo necesario para analizarlo en un diálogo abierto y permanente con los concejales de los distintos bloques”, expresó Bottero.

Por otro lado, no dejó de hacer referencia a que el foco estará puesto en la inseguridad, que es la mayor demanda de los rafaelinos de todos los barrios. “Estamos desbordados de inseguridad y pareciera que la gestión del intendente decidió no buscarle ninguna solución al problema, sino más bien, ignorarla”, puntualizó.

Al igual que Viotti, Bottero afirmó que están comprometidos con la gente en poner todo lo que haya que poner para aplicar las herramientas que permitan revertir la cruel realidad que vivimos hoy, plagada de violencia, delito y drogas.

Por otro lado, si bien reconoció que la ciudad avanzó en algunas obras, aseguró que "ya es tiempo de hacer que las cosas funcionen mejor, de transformar la ciudad, y para eso se necesita cortar con 30 años de peronismo, para ir hacia una propuesta superadora".

Por último, dijo que, con Viotti además de compartir el mismo espacio político y lo mismo valores, tienen las mismas prioridades, que no es ganar elecciones sino darle respuestas a los rafaelinos con un gobierno eficiente, moderno y transparente.