Rodríguez Larreta visita Rafaela por segunda vez

El precandidato presidencial de Juntos por el Cambio, Horacio Rodríguez Larreta, llegará hoy por la mañana a Rafaela en el marco de su campaña con el objetivo de reunirse con autoridades del Centro Comercial e Industrial y la Sociedad Rural. El dirigente, quien ya había visitado la ciudad en noviembre pasado, será recibido por el actual concejal y precandidato a intendente, Ceferino Mondino (JXC PRO) y el precandidato a concejal, Alejandro Saione.

Al término de las reuniones, el jefe del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires brindará una conferencia de prensa en el Salón Auditorio del Parra Hotel & Suite a partir de las 10:15.

Rodríguez Larreta estuvo ayer en las ciudades de Venado Tuerto y de Santa Fe donde dijo que “el 10 de diciembre vamos a llevar las retenciones a cero para todas las economías regionales” a la vez que explicó que se trata de “más de 200 alimentos de todo el país que tienen un potencial enorme para generar empleo”.

Asimismo, el referente de JxC hizo especial hincapié en el futuro que tendrá el sector agropecuario si llegara a ser presidente y afirmó: “El agro, que viene siendo golpeado e insultado por este Gobierno, va a estar mucho mejor y va a ser uno de los motores de crecimiento de la Argentina.” Y lo definió como un sector clave: “Hoy el 70% de las exportaciones del país salen del complejo agroalimenticio”.

Sobre el mismo tema adelantó que tiene un acuerdo con toda la cadena para “duplicar las exportaciones de alimentos argentinos en seis años”. “Es una gran oportunidad para la Argentina”, subrayó, en relación a la demanda de víveres por parte del mundo, producto de la guerra.

Consultado por la jerarquía que le daría al sector agro, sostuvo: “Vamos a darle un impulso al campo, liberándolo de todas las trabas, controles, regulaciones y peso muerto del Estado que tiene”. Y agregó: “Vamos a hacer las obras de infraestructura necesarias”, en relación a las rutas y en especial a la hidrovía, que aún necesita ser dragada. También dijo que hay que “avanzar en una modernización laboral”, y dio como ejemplo que “hay que terminar con la industria del juicio”, que desalienta la generación de empleo y puede “voltear a una PYME”.

El precandidato presidencial también se refirió a la situación del sector lechero de la provincia y dijo que “sufre porque este gobierno castiga a los que producen y, además, dice abiertamente que el campo es el enemigo”.

Sobre el cepo cambiario sostuvo que “hay que salir lo antes posible”, que “cambiaría la modalidad e iría flexibilizando” pero que lo más importante es “construir confianza". “De lo que se trata es de tener un plan en serio, integral y que sea sostenido en el tiempo”, repitió.

En cuanto a la posibilidad de llegar a acuerdos básicos, a pesar de la grieta, declaró: “No he visto ninguna voluntad de este gobierno de diálogo y acuerdo. Lo único que hacen es echarle la culpa de todo al gobierno de Macri. Ahora, no tengo duda de que para el futuro de la Argentina tenemos que terminar con la violencia, con la agresión, con el insulto como forma de hacer política. Tenemos que pasar a la Argentina de los hechos, de la acción, y para eso se necesitan acuerdos, que no son con todos, pero sí acuerdos para un cambio profundo que saque a la Argentina adelante”. Y adelantó que ya está hablando con los sectores productivos, con la Mesa de enlace y “con cada sector de la producción real” para lograr esos acuerdos.