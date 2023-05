Libertad y Atlético finalistas del Súper 4

Ante un buen marco de público se puso en marcha este viernes el torneo Súper 4 en el Lucio Casarín del Club Atlético de Rafaela, torneo que consagrará este fin de semana al primer campeón de la temporada en la división mayor de la Asociación Rafaelina de Básquetbol.

En el primer turno, Libertad de Sunchales venció a Independiente por 71 a 55 en un partido en el cual ajustó la defensa en el segundo tiempo y encontró los caminos en ataque, contando con Augusto Barbieri como figura con 24 puntos. El CAI había jugado buenos 20 minutos iniciales, cerrándose bien bajo su tablero y encontrando efectividad en algunos pasajes desde el perímetro, especialmente en el segundo cuarto con Jerónimo Fagnola, Ríos y el buen ingreso de Beninca.

Los Tigres metieron en 7 minutos del tercer cuarto un parcial de 25 a 7 que fue determinante para el resultado, ya que le permitió jugar los 10 minutos finales con cierta tranquilidad.

Dirigieron Ponce-Aicardi-Farías. Parciales: 11-13, 28-27 y 37-52.

Independiente: Jerónimo Fagnola 13, Luigi Marelli 5, Jonatan Marelli 5, Ríos 3, Kurganoff 4, Gian Storani 0, Bertorello 4, Bruno Fagnola 10, Vegetti 2, Beninca 9. DT: W. Storani.

Libertad: Augusto Barbieri 24, Mateo Pérez 11, Corroto 5, Ternavasio 12, Peterlin 7, Ceruti 10, Peralta 2. DT: G. Kenig.



EL ANFITRIÓN, CÓMODO

En el segundo partido fue un triunfo holgado de Atlético de Rafaela frente a Argentino Quilmes por 72 a 42. El equipo de Javier Maretto dominó de principio a fin, definiendo casi la historia en el primer cuarto.

Los parciales fueron: 29 a 4, 41 a 19 y 54 a 32.

De tal modo, el domingo esta será la programación: 18.30 por el tercer puesto Independiente vs. Quilmes; 20.45 Final.3×3 Femenino Independiente Ataliva vs. Libertad; entretiempo del tercer y cuarto puesto masculino jugarán Ben Hur vs. Unión; 20.15 final Súper 4 masculino Atlético vs. Libertad.



FINALISTAS DEL FEMENINO

La novedad en la programación del Súper 4 fue la disputa de torneo 3x3 Femenino, que tuvo sus semifinales en los intervalos del 5x5 masculino. En primer término, Independiente de Ataliva venció a Ben Hur por 13 a 12, mientras que luego Libertad derrotó a Unión por 8 a 7. De tal modo, Independiente y las Tigresas jugarán la final el domingo.