Valentín Luciani, convocado por primera vez en Atlético de Rafaela

Atlético de Rafaela viajó a Chaco para visitar este sábado a For Ever, por la fecha 15 de la zona B de la Primera Nacional. El encuentro comenzará a las 21.30hs y será arbitrado por Carlos Gariano.

Entre los 20 convocados por el entrenador Ezequiel Medrán aparece, por primera vez, Valentín Luciani. Delantero de 18 años que llegó a la Crema a principios del 2022 procedente de Juventud Guadalupe de San Jorge, su ciudad natal.

En lo que va del año lleva 11 partidos jugados, entre cuarta de AFA y Primera de Liga Rafaelina, y anotó 8 goles. Su desempeño llamó la atención del cuerpo técnico de la Primera albiceleste y es por ello que estará en el banco de relevos en el juego de este sábado.

“La verdad que no me lo esperaba, me vino de sorpresa esta convocatoria”, le comentó a LA OPINIÓN Valentín Luciani. “Todavía no lo puedo creer, no caigo”, agregó en la charla telefónica, mientras se trasladaba a Chaco. “Tengo una emoción inexplicable”, agregó.

Nueve de área, diestro, con potencia y velocidad, lo que le permite poder ‘hacer las bandas ya que en algunas ocasiones me han puesto por afuera’.

¿Pudiste hablar con Medrán? O con alguno de los referentes del plantel, Bieler… “No, la verdad que no hablé nada en la previa, por eso fue todo muy de sorpresa pero cuando escuché mi nombre en la lista ahí si el Taca fue el primero en felicitarme, y se sumaron los demás compañeros”, cerró.