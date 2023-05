CRAR inicia la segunda rueda con Tilcara

El Círculo Rafaelino de Rugby recibirá este sábado a Tilcara de Paraná en uno de los partidos correspondientes a la décima fecha, primera de la segunda rueda, del torneo de Segunda División del TRL. El partido principal dará inicio a las 16 en el predio de la Ruta 70 con el arbitraje de Fabián Prats, mientras que a las 12.30 jugarán en pre-reserva (Gustavo Rostagno) y a las 14.15 en Reserva (Martín Jaime).

El equipo Verde está en la punta del certamen, con cinco triunfos consecutivos, y buscará continuar afianzando su buen presente, en el contexto de una temporada que tiene mucho por recorrer aún. No obstante, enfrente tendrá un oponente que viene en ascenso y que en la jornada anterior bajó de la punta a Los Caranchos de visitante.

La formación titular dispuesta por el Head Coach Alejandro Chiavón será con: Juan Ghizzoni, Pedro Ambort y Gabriel Morales; Juan Cruz Karlen y Mariano Ferrero; Gastón Kerstens, Julián Clemenz y Manuel Mandrille; Ricardo Brown y Pablo Villar; Esteban Appo, Nicolás Imvinkelried (c), Santiago Albrecht, Leonardo Sabellotti; Santiago Kerstens.

Justamente, el entrenador principal nos manifestó en la semana de cara a lo inmediato: "Ahora viene lo picante porque todos te quieren bajar, nos compromete a mantener el nivel y seguir mejorando. Todos pensamos en el fin de año pero hay que seguir construyéndolo, partido a partido, notamos grandes mejoras pero falta un montón todavía dentro de esta planificación. En esta segunda mitad vamos a ir agregando bases técnicas y tácticas que no habíamos usado en la primera parte porque esto va evolucionando, porque te analizan, hay que agregar cosas nuevas y los jugadores están dispuestos a seguir aprendiendo y son receptivos con las cosas nuevas. La verdad estoy re-contento. Yo digo que soy coordinador mas que Head Coach, tenemos un equipo de jugadores y otro de entrenadores, que funcionen bien los dos aceitados y lo estamos logrando. Creo que vamos a cerrar un muy buen año, no tengo dudas».

El resto de la fecha: Alma Juniors de Esperanza vs. Provincial (Exequiel Adrover); Los Caranchos vs. La Salle (Emiliano Coll); Jockey de Venado Tuerto vs. Universitario de Santa Fe (Juan Vega). Libre: Logaritmo.Posiciones: CRAR 34; Los Caranchos 30; Jockey VT 29; Alma Juniors 25; La Salle 22; Tilcara 20; Logaritmo 10; Provincial 5 y Universitario 0.

Clasificó Pampas: en el Estadio Charrúa de Montevideo, Pampas venció a Peñarol por 16 a 10 y se aseguró un lugar en las semifinales del Super Rugby Américas. Los 16 tantos de la franquicia bonaerense fueron anotados por Joaquín de la Vega Mendía