Dos siniestros viales en la Ruta 34 sin lesionados de gravedad

A las 11:30 de la mañana de ayer, el Centro de Monitoreo alertó a la GUR sobre un accidente de tránsito entre un camión y una camioneta, en Av. Ernesto Salva y Ruta Nacional Nº 34, sin lesionados.

Fueron partes una camioneta Ford Ranger, conducida por Roberto O. de 76 años, domiciliado en la localidad de Villa Constitución, en el sur provincial; y por la otra parte un camión conducido por Martin V. de 26 años, domiciliado en la localidad de Villa Trinidad. Las partes intercambiaron datos.

En el lugar se hicieron presentes móviles policiales, y de Gendarmería Nacional.



OTRO EN RUTA 34

ALTURA TACURAL

En la jornada de ayer, efectivos de la Subcomisaría Nº 3 de Tacural, tomaron conocimiento de un siniestro vial, ocurrido en Ruta Nacional 34, Km 272.

Arribados al lugar corroboraron que se trataba de una camioneta Ford Ranger, conducida por un hombre mayor de edad, quien estaba acompañado por tres personas más, y un camión marca Iveco 2001 con acoplado, guiado por otra persona mayor de edad.

En el lugar trabajó el servicio de Emergencias Médicas de Tacural, quienes asistieron y trasladaron al conductor de la camioneta hacia el Hospital de Sunchales donde le diagnosticaron lesiones de carácter leves, como así también al resto de los partícipes del siniestro vial, quienes fueron examinados por facultativo y no presentaban lesiones.



EN ERASMO

POGGI Y OROÑO

A las 17:20 de ayer se tomó conocimiento por la Central 911 que en calle Erasmo Poggi y Nicasio Oroño había un accidente de tránsito con una mujer aparentemente lesionada.

Al arribo de la GUR pudieron constatar que fueron partes del suceso vial una motocicleta Corven 110 c.c., conducida por Lorena C.; y la otra parte, un automóvil Chevrolet color blanco, conducido por Juan Mateo O., de 48 años, domiciliado en un tramo de calle Ciudad de Esperanza. Se hicieron presentes móviles policiales.



EN CRESPO Y ARAGÓN

A las 19:00 de ayer se tomó conocimiento a través de “Ojos en Alerta” sobre un accidente de tránsito en intersección de calles Aragón y Gobernador Crespo entre una moto y un automóvil, con el saldo de una motociclista lesionada en estado consciente.

La joven fue identificada como Jorgelina V. de 16 años, domiciliada en un tramo de calle Abele quien conducía una motocicleta Guerrero Trip 110 c.c.; y por la otra parte un utilitario Peugeot Partner conducido por Mauricio C. de 28 años, domiciliado en un tramo de calle Quirós. Una ambulancia de SIES 107 trasladó a la motociclista hasta un centro de salud.



EN BRASIL Y GRAL. PAZ

Apenas comenzada la jornada de ayer -a las 00:15- el Centro de Monitoreo alertó sobre un suceso vial ocurrido en intersección de Av. Brasil y calle General Paz, entre una motocicleta y una bicicleta, con la presencia de personas lesionadas.

Producto del choque una mujer resultó con dolores en la cintura, y un hombre con lesiones en miembros inferiores.

Fueron partes una motocicleta marca Corven 110 c.c., conducida por Sandra C. de 43 años, domiciliada en un tramo de calle Abele; y la parte restante una bicicleta conducida por Gabriel Á. de 43 años, domiciliado en un tramo de Av. Mitre.

Se hicieron presentes móviles de Protección Vial y policiales, en tanto que SIES 107 trasladó a la motociclista a un centro de salud.