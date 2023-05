Un Encuentro Pragmático de los radicales Morales y Manes

BUENOS AIRES, 20 (NA). - Los precandidatos presidenciales del radicalismo, Gerardo Morales y Facundo Manes, se mostraron ayer juntos en un Encuentro Programático del partido centenario y pidieron que haya "un Estado presente y con futuro, pero sin sacrificar al pueblo", así como también destacaron la territorialidad de la UCR.

El Encuentro Programático que se realizó en la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), reunió a los equipos técnicos del partido para debatir los planes de gobierno de las distintas áreas, de cara a las próximas elecciones.

En ese marco, el gobernador jujeño y el diputado nacional se sentaron uno al lado del otro para dar cuenta de la unidad del partido centenario: incluso, se reunieron antes de la jornada para acordar algunos puntos.

Ese detalle no fue minimizado por el presidente del Comité Nacional de la UCR, quien en tono jocoso y cómplice afirmó: "Logramos la foto que otros partidos no sé si pueden".

Al hacer uso de la palabra, el norteño remarcó que el radicalismo es "la única fuerza política que tiene territorio, un comité y equipos de trabajo en cada una de las provincias".

En su análisis del panorama de cara a las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), del 13 de agosto, el ex senador nacional indicó que "hay una sociedad que se ha derechizado" y apuntó contra el "desquiciado" referente liberal Javier Milei.

"Ahí está el desquiciado de Milei, que cabalga sobre el odio y la violencia: es un peligro, es perverso que siga con esos mensajes y hacia los jóvenes", lanzó Morales.

Y continuó: "Necesitamos pensamientos positivos y la esperanza. Estamos unidos, con equipos de trabajo para hacer una gran potencia".

En ese sentido, destacó que la UCR quiere "políticas para las familias más vulnerables, un Estado moderno y no ausente".

Por su parte, Manes reiteró el mensaje que difundió al ratificar su precandidatura presidencial: "No podemos resignarnos a elegir entre los que mienten y los que roban".

"Una nueva Argentina necesita de un radicalismo renovado, moderno, que mire más al futuro que al pasado; un radicalismo donde los liderazgos individuales nunca estén por encima del interés de todos los argentinos", expresó el neurocientífico.

El diputado nacional señaló que el "gran desafío es lograr un proyecto de estabilización y de desarrollo", por lo que destacó que se necesita "a todos los sectores produciendo más valor agregado, para exportar más y generar más riqueza".

"Los argentinos tenemos que llevar adelante un plan de desarrollo que duplique las exportaciones y reduzca drásticamente la pobreza", aseguró.

Y concluyó: "Es con trabajo como vamos a salir adelante. Los radicales supimos atravesar momentos difíciles de nuestra historia. Somos capaces de hacerlo y estamos listos".