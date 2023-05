Atlético va por la recuperación en su visita a Chaco For Ever

Atlético de Rafaela, que tropezó el sábado pasado con Independiente Rivadavia al caer 3-1 en Alberdi, buscará la pronta recuperación en su visita a Chaco For Ever, el último de la zona B de la Primera Nacional.

El encuentro, correspondiente a la fecha 15 de la zona B, comenzará a las 21.30hs y se podrá ver por TyC Sports Play. El árbitro principal será Andrés Gariano.

El entrenador de la ‘Crema’, Ezequiel Medrán, optó por probar con dos cambios en los ensayos de la semana sacando del once inicial, por primera vez en la temporada a Claudio Bieler. El ‘Taca’ no trabajó de manera normal, con una molestia física, pero su rendimiento no viene siendo el mejor y es por ello que hoy arrancará desde el banco. El otro que salió fue Matías Fissore, en una variante táctica. Los que ingresan: Gino Albertengo e Ignacio Lago.

Albertengo tendrá su debut como titular, mientras que Lago reaparece luego de un par de fechas. La polifuncionalidad del ex San Juan le da diferentes alternativas al DT.

Entre los 20 que viajaron aparece Valentín Luciani, delantero categoría 2004 nacido en San Jorge, que tuvo su primera convocatoria. En el año lleva anotados 8 goles en 11 partidos (entre Liga y cuarta de AFA) y su posición natural es ‘9’, aunque se puede mover por todo el frente de ataque.

Chaco For Ever hace 5 partidos que no logra ganar, con 2 empates y 3 derrotas. Llega tras caer 3-0 con Estudiantes en Caseros. Ocupa el último lugar de la tabla con 10 puntos, los cuales consiguió todos como local: 2 ganados y 4 empates.

El historial. Atlético y Chaco For Ever se enfrentaron 11 veces en el profesionalismo, siempre en la segunda categoría del fútbol argentino. La Crema ganó 3, empataron 4 y el elenco chaqueño ganó los otros 4.

El elenco rafaelino nunca pudo ganar en Chaco, donde lo visitó en 6 ocasiones y se dieron: 2 empates y 4 victorias para el local. ¡Que se corte!



Las formaciones y síntesis del encuentro:



CHACO FOR EVER: Gastón Canuto; Juan Galetto, Facundo Monteseirín o David Valdez, Gino Barbieri y Emir Faccioli; Emanuel Díaz, Mateo Maccari, Nicolás Silva y Jonathan Dellarosa; Emiliano Bogado y Joaquín Molina. Suplentes: Luciano Silva, Lucas Fernández, Leandro Allende, Enzo Bruno, Matías Romero, Claudio Vega, Claudio Villagra y Cristian Ibarra. DT: Diego Osella.



ATLÉTICO DE RAFAELA: Marcos Peano; Ayrton Portillo, Fabricio Fontanini, Mauro Osores y Gabriel Risso Patrón; Nicolás Laméndola, Facundo Soloa y Nicolás Delgadillo; Alex Luna; Ignacio Lago y Gino Albertengo. Suplentes: Nahuel Pezzini, Gastón Tellechea, Federico Torres, Matías Olguín, Matías Fissore, Cristian Llama, Gonzalo Ríos, Claudio Bieler y Valentín Luciani. DT: Ezequiel Medrán.



Estadio: Juan Alberto García.

Árbitro: Andrés Gariano.

Asistentes: Matías Bianchi y Daniel Zamora.

Cuarto árbitro: Federico Guaymas.

Hora: 21.30

TV: TyC Sports Play.