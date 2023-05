El ministro Massa reconoció que agarró la "papa caliente"

BUENOS AIRES, 20 (NA). - Sergio Massa, sostuvo que cuando "muchos se escondían debajo de la cama" él agarró la "papa caliente" y se hizo cargo del Ministerio de Economía.

"Soy agradecido. No soy de los que se asustan frente a un desafío. Lo hice, efectivamente, cuando había que agarrar la papa caliente, y muchos de los que hoy se pasean por los canales de televisión hablando vanidosamente de candidaturas se metían debajo de la cama", enfatizó el jefe del Palacio de Hacienda.

El jueves, en un reportaje televisivo, la vicepresidenta Cristina Kirchner dijo que Massa había agarrado "una papa caliente" cuando se hizo cargo de la cartera económica.

Este viernes, el funcionario señaló que, cuando asumió el Ministerio, "nos paramos, pusimos el cuerpo y nos hicimos cargo. Y la verdad es que no lo hice personalmente, lo pude hacer porque había un equipo que nos permitía soñar en un país que habíamos recuperado después de un endeudamiento vergonzoso y que no se podía caer por una crisis política".

En ese sentido, resaltó: "Con la misma vocación de soñar vamos a seguir trabajando, sin pensar en lugares personales sino desde el sueño colectivo. No importa qué lugar nos toque, estamos para poner el hombro, estamos para trabajar con generosidad, humildad y espíritu de equipo".

Massa se expresó así en la inauguración de un túnel bajo nivel bautizado "Campeones del Mundo" en la localidad bonaerense de San Fernando.

En ese marco, el funcionario comentó que "el símbolo de eliminar barreras y hacer pasos bajo nivel es el símbolo de eliminar obstáculos. El tren nos une, las barreras nos dividen. Y tenemos que pensar a nuestra sociedad igual que pensamos a nuestra conectividad".

A su criterio, "hay cosas que nos unen: el sueño del progreso, de la igualdad de oportunidades, de sentirnos parte de una sociedad. Y también hay cosas que nos dividen: la pelea, la violencia, la vanidad, la mezquindad".