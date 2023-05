BUENOS AIRES, 20 (NA). - El dirigente Nicolás Pino, presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), afirmó que la vicepresidenta Cristina Kirchner "desconoce la realidad de la economía de Argentina" y, en particular, del sector agropecuario.

Según el dirigente, la ex presidenta "habla de la generación de dólares para pagar el endeudamiento y dice que hay que ir por otro lado que la exportación de comodities. Con solo mirar los números debería darse cuenta que el agro, en 2022, exportó por US$49.581 millones, generando divisas de manera genuina. Dólares que se producen casi sin necesidad de importación".

"Para pagar la deuda, hace falta tener un gasto eficiente y equilibrado. Cosa que no hace el Gobierno, que sigue gastando y no generando ahorro, asfixiando con los impuestos al sector privado" se quejó Pino.

Agregó que Cristina Kirchner "también habla de que el sector agropecuario genera poca mano de obra y mal remunerada. Pero el campo, de manera directa e indirecta, genera casi 4 millones de puestos de trabajo y los empleados rurales son unos de los pocos que, además de sus remuneraciones, tienen beneficios adicionales como casa, comida, movilidad".

"Somos el motor de la economía argentina y en muchas provincias, casi la única actividad económica que genera desarrollo federal y arraigo en cualquier punto del país", resaltó.

El titular de la SRA sostuvo que "desde hace varios años venimos perdiendo la posibilidad de evolucionar hacia un modelo de valor agregado de las materias primas. Hacen falta reglas claras y justas que generen estabilidad, para poder llegar con la competitividad de nuestros productos al mundo. La ideología no puede tapar la realidad".