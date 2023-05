Los pibes argentinos que sueñan

Una utopía hecha realidad desde hace décadas en el fútbol argentino; aclaro esto del fútbol, porque en otros órdenes está claro que nuestros jóvenes no tienen demasiados incentivos y modelos en los que espejarse, para que ese mérito que resulta imprescindible para lograr los sueños se imponga ante otros lamentables paradigmas de un país con ojeras.

Enhorabuena que al menos el fútbol sea esa linterna que ilumina parte del camino.

Hace un par de días se cumplieron 5 meses del título en Doha, un impacto que todavía tiene vida sencillamente porque está alojado en el corazón de todos, lugar al que llegó sin slogans ni impostaciones y solo por la naturaleza de nobles actos de ese equipo que al ganar un mundial, se ha convertido un amplificador de valores deportivos y de los otros, que se propagan todavía, con una potencia inusitada.

Todas estas efemérides coinciden con el comienzo de un mundial que entró por la ventana a nuestro país y que tuvo en Claudio Tapia un hombre de grandes reflejos para ofrecerse como anfitrión, al conocerse la decisión de FIFA en penalizar a Indonesia, por acciones xenófobas y salvar la realización de esta nueva edición del Mundial Sub20, consiguiendo por cuerda separada, la participación de los albicelestes en calidad de país organizador, una estrategia que pasó al olvido, la frustrante participación en el último sudamericano, donde Argentina ni siquiera consiguió el último ticket para este campeonato.

Esta actitud audaz del jefe de calle Viamonte, en sintonía con Alejandro Domínguez, titular de Conmebol y con una relación casi filial con Gianni Infantino, que hoy estará en el estadio Madre de Ciudades para inaugurar esta competencia, le devolvió vigencia a Javier Mascherano quien luego del fracaso en Colombia, decidió apartarse de la dirección técnica, pero que ante la emergencia de una participación casi milagrosa, fue nuevamente convocado y en este caso, con la bendición de Lionel Scaloni, que oportunamente, discrepara al conocer aquella decisión de retirarse del predio de Ezeiza.

Lo que se pone en marcha esta tarde en Santiago del Estero es más que un torneo organizado con el imperativo por todos conocidos, se trata de una oportunidad que el fútbol argentino no debería desaprovechar para continuar exportando lo mejor de nuestras capacidades, aún jugándose en el ámbito nacional, donde a juzgar por las experiencias en los torneos domésticos, tales virtudes no parecen estar a la orden del día.



LA HISTORIA LO RESPALDA

Este seleccionado argentino de fútbol Sub-20, dirigido por Javier Mascherano, pasó de quedar afuera del Mundial tras un "fracaso" en el torneo Sudamericano a ser el anfitrión de la competencia y uno de los candidatos al séptimo título de la categoría para nuestro país, como ya hemos explicado anteriormente.

El equipo nacional debutará en la 23ª edición de la Copa del Mundo hoy a las 18 en el estadio "Madre de Ciudades" de Santiago del Estero contra Uzbekistán, el último campeón de Asia, y pondrá en marcha la ilusión de conquistar el trofeo como sucedió en 2001, la última vez que la Argentina fue sede.

Si bien es un torneo organizado por la FIFA desde 1977, los clubes no están obligados a ceder a sus futbolistas y Mascherano sufrió de entrada la baja de tres importantes figuras: Alejandro Garnacho, de Manchester United; Facundo Buonanotte, de Brighton; y Nicolás Paz, de Real Madrid.

El DT conformó la lista de 21 futbolistas con nueve integrantes del plantel que estuvo en Colombia a fines de enero: el arquero Federico Gomes Gerth (Tigre), los defensores Lautaro Di Lollo (Boca Juniors), Agustín Giay (San Lorenzo) y Valentín Gómez (Vélez Sarsfield), los mediocampistas Máximo Perrone (Manchester City) y Gino Infantino (Rosario Central) y los delanteros Ignacio Maestro Puch (Atlético Tucumán), Alejo Véliz (Rosario Central) y Brian Aguirre (Newell's).

Tras los dos amistosos de preparación que se disputaron en el predio Lionel Andrés Messi de Ezeiza se confirmó que Mascherano repetirá el esquema que utilizó en el Sudamericano con Gomes Gerth, único sparring de la "Scaloneta" en Qatar 2022, como arquero titular, cuatro defensores, tres mediocampistas y tres delanteros.

En el mediocampo estarán Máximo Perrone, quien fue vendido a Manchester City durante el Sudamericano, junto a un futbolista con características más ofensivas como Valentín Carboni. En ese sector también hay futbolistas interesantes de recambio como Federico Redondo, ya afianzado en Argentinos Juniors.

Aún así la última palabra la tendrá Mascherano que en esos dos únicos amistosos que hizo antes de empezar el Mundial (goleada ante República Dominicana por 4 a 0 y 2 a 1 a Japón) probó muchas variantes como para ir aclarando el panorama y tomando nota de quienes podrían ser los 11 que saldrán en definitiva al césped del Estadio Único para hacer rodar la ilusión.

Ante los japoneses, el DT, que irá por la revancha después de la mala experiencia en el Sudamericano, puso desde el comienzo a Gomes Gerth; Giay, Di Lollo, Gómez, Barco; Miramón, Perrone, Carboni; Aguirre, Véliz y Soulé.

Nuevamente La Opinión estará acompañando a la Selección Argentina en este nuevo desafío, en un tiempo donde esto colores, son una buena noticia en todo el planeta y mucho mas en este caso, donde los pibes han encontrado en una impensada coyuntura, esa oportunidad que todos estaban esperando y ante su gente.



LAS POSIBLES FORMACIONES

ARGENTINA: Federico Gomes Gerth; Agustín Giay, Lautaro Di Lollo, Valentín Gómez y Valentín Barco; Máximo Perrone, Valentín Carboni y Mateo Tanlongo; Matías Soulé, Alejo Véliz y Juan Gauto. DT: Javier Mascherano.



UZBEKISTÁN: Otabek Boymurodov; Diyorbek Ortikboev, Abdukodir Khusanov y Jakhongir Urozov; Zafarmurod Abdurahmatov, Bekhruz Askarov, Sherzod Esanov y Makhmud Makhamadzhonov; Umarali Rahmonaliyev, Abbosbek Fayzullayev y Pulatkhuzha Kholdorkhonov. DT: Ravshan Khaydarov.



Estadio: Madre de Ciudades (Santiago del Estero)

Hora de inicio: 18.

TV: TV Pública, TyC Sports, DirecTV.