Boca visita a Argentinos

Boca, con sorpresas en el equipo conformado por Jorge Almirón, se enfrentará este viernes con el duro Argentinos de Gabriel Milito en La Paternal, por la decimoséptima fecha del torneo.

El encuentro se jugará en el estadio Diego Armando Maradona a las 21:30 con Fernando Echenique como juez principal y Hernán Mastrángelo en el VAR, mientras que la televisación será de ESPN Premium.

Boca, que viene de vencer por 2 a 1 a Belgrano de Córdoba en la Bombonera, suma 21 puntos en la Liga Profesional y se ubica a 16 del líder River.

Argentinos, de gran andar en la Copa Libertadores, acumula 23 unidades en lo que va del certamen local y en la última jornada se impuso por 2 a 1 como visitante sobre Atlético Tucumán.



UNIÓN, EN SANTIAGO



Central Córdoba y Unión se miden este viernes a las 19:00 en el Alfredo Terrera, en un partido de la fecha 17 de la Liga Profesional Argentina. El árbitro será Luis Lobo Medina.

En el torneo, Central Córdoba viene de empatar ante Barracas Central por 2-2 mientras que Unión de caer ante Sarmiento por 2-0.

El "Tate", último en la tabla, buscará cortar con la racha adversa de 18 juegos sin poder sumar de a tres como visitante, con 9 empates y 9 derrotas. A su vez, hace nueve que no logra ganar y los apenas tres puntos que consiguió hablan por sí solos del complicado presente futbolístico que atraviesa.



ASÍ VA LA FECHA (17): Viernes 19: 15.30 hs. Godoy Cruz vs Gimnasia LP, 19 hs. Central Córdoba vs Unión, Rosario Central vs Defensa y Justicia, Estudiantes vs Banfield, 21.30 hs. Argentinos vs Boca, Racing vs Vélez. Sábado 20: 14 hs. San Lorenzo vs Instituto, 21.30 hs. Lanús vs Newell's, Tigre vs Atlético Tucumán. Domingo 21: 15.30 hs. Belgrano vs Talleres, 18 hs. Sarmiento vs Huracán, 18 hs. Colón vs Barracas, 20.30 hs. River vs Platense.



ARSENAL SUPERÓ AL ROJO



Independiente, que llevaba tres encuentros seguidos sin derrotas, cayó anoche por 2 a 1 ante Arsenal de Sarandí, de flojo presente en el torneo, en el encuentro que abrió la fecha 17 de la Liga Profesional de Fútbol.

El partido se disputó en el estadio Julio Humberto Grondona, en Sarandí, y fue arbitrado por Fernando Espinoza. Los goles del local fueron anotados por Joaquín Laso (en contra) y Facundo Pons, mientras que para los de Ricardo Zielinski anotó Matías Giménez.

Con este resultado, Arsenal llegó a los 14 puntos en 17 partidos y se ubica en el puesto 27 de 28 equipos (sólo Unión está por debajo, con 9).



Las probables formaciones:



Argentinos Juniors: Alexis Martín Arias; Kevin Mac Allister, Miguel Torrén, Lucas Villalba; Javier Cabrera, Alan Rodríguez, Francisco González Metilli, Santiago Montiel, Franco Moyano; Gabriel Avalos y Gastón Verón. DT: Gabriel Milito.



Boca: Sergio Romero; Marcelo Weigandt, Facundo Roncaglia, Nicolás Figal, Frank Fabra; Luis Advíncula, Guillermo Fernández, Juan Ramírez, Martín Payero; Darío Benedetto y Sebastián Villa o Norberto Briasco. DT: Jorge Almirón.