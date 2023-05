Ben Hur goleó 3-0 a 9 de Julio y es finalista del Apertura de Primera A

Ben Hur es finalista del torneo Apertura de Primera A de Liga Rafaelina de Fútbol. Anoche, por la novena y última fecha, goleó a 9 de Julio 3-0 en el Germán Soltermam y gracias a la victoria de Argentino de Humberto, 2-1 vs Unión de Sunchales, la BH pudo quedarse con la zona B y el boleto para la definición del título. ¿El rival? Se conocerá el próximo domingo cuando jueguen los líderes de la zona A: Sportivo Norte vs Ramona y Libertad vs Vila.

En otro de los juegos de anoche, Ferrocarril del Estado superó 2-0 a domicilio a Peñarol; y Atlético de Rafaela goleó a Florida de Clucellas 5 a 0.



LOS RESULTADOS, LA FECHA Y POSICIONES:



MIÉRCOLES 17/05: Dep. Tacural 2 vs Arg. Quilmes 5.



JUEVES 18/05: 9 de Julio 0 vs Ben Hur 3 (43m PT Diego López, 2m ST Cristian Barco y 15m ST Ramiro Contreras), Argentino de Humberto 2 (6m ST Rodrigo Bertona y 43m ST Agustín Cisneros) vs Unión de Sunchales 1 (25m ST Matías Tejeda), Peñarol 0 vs Ferrocarril del Estado 2 (3m PT y 17m ST Lucas Quiróz); Atlético de Rafaela 5 (30m PT y 39m ST Agustín Alfano, 34m PT, 16m ST y 47m ST Francesco Toldo) y vs Florida de Clucellas 0 (en cancha de Quilmes, estadio Agustín Giuliani).



VIERNES 19/05: 22.00hs Brown de San Vicente vs Atlético de María Juana (Ángelo Trucco).



DOMINGO 21/05: 15.30hs Sportivo Norte vs Deportivo Ramona, Dep. Libertad vs Argentino de Vila, Dep. Josefina vs Dep. Aldao.



LAS POSICIONES:



ZONA A: Sportivo Norte 20, puntos; Libertad 20; Arg. de Vila 16; Arg. Quilmes 14; Dep. Tacural 11; Dep. Josefina 9; Dep. Aldao 7; Dep. Ramona 7; 9 de Julio 4.



ZONA B: Ben Hur 18, puntos; Unión de Sunchales 15; Ben Hur 15; Atlético de Rafaela 14; Ferrocarril del Estado 14; Peñarol 13; Florida de Clucellas 10; Atlético María Juana 9; Pardo de San Vicente 8; Florida de Clucellas 7; Arg. de Humberto 4.