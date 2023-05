Carlos María Vottero es el nuevo, y tercer, fiscal regional de Rafaela

Por Javier Alfonso, (Redacción LA OPINION). - Luego de concursos, entrevistas y un exhaustivo proceso de selección para cubrir cargos jerárquicos de conducción en el Ministerio Público de la Acusación (MPA) de Santa Fe, en la jornada del lunes 13 de marzo, el Consejo de la Magistratura de la provincia elevó al Poder Ejecutivo las ternas de quienes superaron las pruebas y quedaron como postulantes, en el caso que nos ocupa para cubrir el puesto de Fiscal Regional de Rafaela.

Es así que para ocupar este cargo, el gobernador Omar Perotti recibió para su análisis y selección los pliegos de los fiscales rafaelinos Carlos María Vottero (48) y Gabriela Mercedes Lema (46); y también del defensor público penal de Reconquista, Orlando Toniolo (44).

Luego de la elección del Gobernador, el pliego elegido sería remitido para su aprobación final –o no- a la Asamblea Legislativa, quien con su voto cerraría formalmente el proceso de selección y daría por concluida la designación del nuevo Fiscal Regional de Rafaela para los próximos 6 años, a partir del 20 de abril de 2023.

Volviendo a nuestro caso particular, ya con la terna en su poder, Omar Perotti inclinó sus preferencias en favor del defensor público Orlando Toniolo, elevando dicho pliego para su aprobación a la Asamblea Legislativa.

En la jornada del 13 de abril, con la Asamblea Legislativa reunida para aprobar o rechazar los pliegos, la Fiscalía Regional Nº 5 Rafaela dio la nota disonante, ya que el pliego de Orlando Toniolo enviado por el Gobernador, fue rechazado ampliamente con 13 votos a favor desde el Justicialismo, pero 40 en contra de la oposición.

Es así que se abrió una nueva etapa, en la cual el Gobernador debía presentar un nuevo candidato para ser evaluado nuevamente por la Asamblea Legislativa, en principio el 11 de mayo, lo cual finalmente se produjo ayer 18 de mayo.

En ese interín, desde la jura del resto de las autoridades del Ministerio Público de la Acusación el 20 de abril, hasta la Asamblea Legislativa del 18 de mayo, fue designado como fiscal regional interino de Rafaela, quien desempeña idéntica función en la Fiscalía Regional Nº 1 Santa Fe, Dr. Jorge Nessier.



APROBACIÓN

DE VOTTERO

Pocos días después del rechazo al pliego de Orlando Toniolo desde la Asamblea Legislativa, Perotti propuso a los legisladores a otro integrante de la misma terna, el rafaelino Carlos María Vottero, éste sí con una vasta experiencia en el instituto judicial que integra y titular de la Unidad Fiscal Rafaela.

Finalmente, en la jornada de ayer, la Asamblea Legislativa se reunió nuevamente y el resultado fue positivo ya que ésta prestó su acuerdo para que Carlos María Vottero sea el nuevo fiscal regional Nº 5 de Rafaela.

Vottero tendrá un mandato de seis años y será el tercer fiscal regional de Rafaela desde que empezó el nuevo sistema procesal penal en la provincia de Santa Fe, el 10 de febrero de 2014, reemplazando al saliente Diego Vigo, quien a su vez había reemplazado en el cargo al primer fiscal regional Carlos Arietti.

La aprobación de la Asamblea Legislativa –presidida por el senador Rubén Pirola- en la jornada de ayer, se produjo a pesar de la abstención a la hora de la votación de los diputados Dámaris Pacchiotti, Claudia Balagué, Claudio Palo Oliver y Carlos del Frade y del bloque Igualdad que responde a Rubén Giustiniani.

Se debe mencionar también que en la misma sesión legislativa fue designado Martín Riccardi como nuevo Defensor Regional Nº 2 con sede en la ciudad de Rosario, cargo que también había quedado vacante.

De acuerdo a fuentes del MPA rafaelino consultadas por LA OPINIÓN, en la jornada de la víspera fue aprobado formalmente el pliego de Carlos Vottero para el nuevo cargo, pero este aún no ha asumido el mismo hasta que se produzca su juramento ante la Corte Suprema de la Provincia.

La fecha de este evento aún no se ha establecido, pero podría ser la semana entrante -que es muy corta por el feriado del 25 de Mayo- o la siguiente.

El instituto penal judicial rafaelino, abre así una nueva etapa de seis años, con una nueva conducción y un arduo trabajo por delante.