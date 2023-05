De Pedro tiene respaldo del Sindicato de Gastronómicos

MAR DEL PLATA, 19 (La Nación). - El líder gastronómico Luis Barrionuevo había anotado a Eduardo de Pedro temprano en la carrera presidencial, cuando en plena temporada de verano se veía por las playas un avión con publicidad aérea que mocionaba al ministro del Interior hacia el objetivo mayor de un político. Anoche se lo dijo bien claro, cuando lo tuvo sentado a su derecha en el estrado y ante 500 congresales de su gremio, entre los que estuvo Carlos Bainotti, secretario general de UTHGRA Seccional Rafaela: "Queremos que Wado de Pedro sea el futuro presidente de los argentinos", arengó sin medias tintas el sindicalista.

En medio del cimbronazo que significó para el oficialismo otra negativa de Cristina Kirchner para asumir candidatura alguna en las próximas elecciones, el ministro político del gabinete de Alberto Fernández agradeció y no le corrió el cuerpo al camino que le propusieron.

"Voy a estar disposición de lo que la fuerza política diga y desde el lugar que me toque voy a trabajar por una Argentina justa libre y soberana", les respondió a quienes lo recibieron a pura marcha peronista, con brazos en alto y puños con dedos en V.

La presencia del funcionario no es novedad en este Hotel Presidente Perón de la Unión de Trabajadores Hoteleros y Gastronómicos (UTHGRA). Ya estuvo aquí en similar cita, hace un año, para el 56° Congreso Nacional del gremio.

Que sea Barrionuevo el que lo invita y lanza a la carrera no es un grito en soledad. El dirigente es una figura muy fuerte en el gremialismo, lo que logra demostrar aquí cada verano, cuando reúne en este mismo salón a buena cantidad de las figuras centrales de la Confederación General del Trabajo.

De Pedro fue el último en tomar el micrófono y brindó un repaso optimista del país y en particular del interior profundo, con los problemas de la economía, pero también con las oportunidades que pidió afrontar y aprovechar.

"A la Argentina le falta orden y organización y no tenemos techo", afirmó De Pedro, que hizo un repaso por sus recorridas por el país, las industrias de cada región y su potencial para que el país crezca y genere más empleo.