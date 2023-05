Piden la indagatoria a Ginés González García

BUENOS AIRES, 19 (NA). - Los fiscales federales Eduardo Taiano y Sergio Rodríguez pidieron la indagatoria del ex ministro de Salud, Ginés González García, en la causa que se lo investiga por el "vacunatorio VIP".

El delito que se le imputa al ex funcionario es el de abuso de autoridad y peculado de bienes, previstos en los artículos 248 y 261 del Código Penal, por las vacunas que recibieron en el Hospital Posadas algunos dirigentes políticos, periodistas y allegados suyos.

"La sustracción se produjo cuando las vacunas dejaron de estar disponibles en el Hospital Posadas para cumplir con el objetivo estatal dispuesto para esas dosis, que comprendía únicamente la inoculación del Personal de Salud y eventualmente del Personal Estratégico", afirmaron en el dictamen.

Además, los fiscales solicitaron que sean citados el ex director de ese centro de salud, Alberto Maceira; María Elena Borda; Marcelo Guille y Alejandro Salvador.

Los episodios investigados datan de febrero de 2021, cuando comenzaron a llegar vacunas contra el Covid-19 y algunos dirigentes fueron beneficiados en recibir la dosis primero, sin hacer fila. Entre los vacunados VIP aparecieron Carlos Zannini, Horacio Verbitsky y Eduardo Duhalde.