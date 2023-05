El 35% de los santafesinos no cuenta con casa propia

Los datos brindados ayer por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) sobre el censo realizado en 2022, revelan la situación habitacional en la provincia de Santa Fe. Según el informe, el 34,5% de la población no cuenta con vivienda propia.

Dentro de la provincia, el departamento Castellanos es el más afectado, con un 37,9% de su población en esta situación. La contracara es el departamento de San Javier, que se destaca como el área de la provincia con la mayor parte de habitantes que poseen una vivienda propia, con un 73,7%.

Por su parte, en la ciudad de Santa Fe específicamente, el 34,7% de la población no cuenta con vivienda propia mientras que en Rosario, el número aumenta a 37,4%. Mientras que en Rafaela, hay que recordar que, según el relevamiento socioeconómico 2022, el 35,5% de habitantes no es propietario de una vivienda.

El censo del 2022 brinda una radiografía de la situación habitacional en la provincia de Santa Fe. En los datos brindados este jueves, también se dan a conocer la cantidad de viviendas con acceso a gas de red o electricidad, computadoras, celulares con internet, agua de red pública y por cañería, entre otras cosas.



GAS Y ELECTRICIDAD

Otro dato alarmante que dejó en vistas el nuevo informe del INDEC, es la cantidad de viviendas de la provincia de Santa Fe que no cuentan con gas de red o electricidad para cocinar. Más del 50% de la población santafesina no posee este servicio en su hogar. En los departamentos Garay, San Cristóbal, San Javier, San Justo y Vera menos del 5% de la población accede a este servicio. Por su parte, en General Obligado y 9 de Julio, el 6,3 y el 6,5% respectivamente es poseedor de gas de red o electricidad. Por su parte, Rosario con un 68,9%, es el departamento donde más habitantes cuentan con este servicio.



ACCESO A INTERNET

Siempre según los datos brindados por INDEC, en la provincia de Santa Fe, el 78,6% de la población dispone de acceso a internet en su vivienda mientras que el 89,8% posee un celular por el cual puede conectarse a internet. (Fuente: El Litoral).