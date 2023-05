Emociones y lágrimas de felicidad en el reconocimiento al profesor Sara

Cada vez que el Concejo Municipal elige a un rafaelino o rafaelina para reconocer su trayectoria en favor de una causa social, el clima del recinto adquiere una calidez especial en el que las emociones y las energías son positivas. El profesor de Educación Física, Jorge Sara, recibió ayer el reconocimiento "por su labor y aporte al deporte y la recreación durante estos 30 años ininterrumpidos en la enseñanza de la natación", según destaca el proyecto impulsado por el edil oficialista, Martín Racca, y que fue aprobado por unanimidad.

Sara llegó acompañado por familiares y amigos que querían participar del acto. "Siento que es la ciudad la que me está haciendo esta distinción y la agradezco muy sinceramente", afirmó un emocionado docente tras recibir la carpeta con el proyecto aprobado. "Hace 30 años no había gas natural en el barrio Garay. Pero teníamos a la planta de Sucesores de Alfredo Williner que operaba con fuel oil como combustible. Y nosotros nos preguntamos, ¿por qué no podemos tener una caldera con algún combustible que no sea gas natural? Y la hicimos funcionar con gasoil", recordó aquel momento del sueño que hizo realidad con coraje y decisión. Todo un emprendedor.

"El 25 de mayo de 1993, se inauguró Sara Centro de Actividades Físicas, la primera pileta climatizada de la ciudad de Rafaela. Este emprendimiento surgió del sueño del profesor de Educación Física, Jorge Sara, quien buscando un giro en su profesión y siguiendo su pasión, dio un paso absolutamente innovador para la época y decidió extender los meses de natación más allá de la colonia de verano que hasta entonces venía realizando", señala en sus considerandos el proyecto.

"Acompañado por su esposa Graciela Fercodini, idearon la instalación de un sistema de climatización para la pileta, vestuario y áreas compartidas ubicados en el predio de calle Guayaquil 177, donde aún sigue funcionando. La pileta climatizada de Sara, como fue conocida en un comienzo, fue una idea disruptiva para le época y se constituyó como un emprendimiento que respondía a una demanda emergente que había en Rafaela y la zona", agrega.

Asimismo, resalta que "las actividades que brindaron a lo largo de estos 30 años de trayectoria, muestran un compromiso con la salud y la recreación de las personas que asisten, siendo una de las actividades emblemas, la Gimnasia Acuática para Adultos y Adultos Mayores, permitiéndoles realizar actividades que fuera del agua no pueden hacer". "A lo largo de los años el proyecto se mantuvo en constante crecimiento y se fue consolidando, razón por la que se sumaron sus hijas Natalia, Alejandra y Sofía, junto a colegas y profesionales que conformaron distintos grupos de trabajo", señala.

En los fundamentos, se remarca que "muchas personas han aprendido a nadar y disfrutar del agua y la actividad física en esta pileta, lo que sumado a las nuevas actividades y a la amplitud de edades que aborda, convierten este emprendimiento en un verdadero centro familiar de actividad física" a la vez que considera que "el profesor Jorge Sara y su familia fueron testigos del crecimiento y desarrollo del rubro acuático en la ciudad contribuyendo al aprendizaje, entrenamiento y bienestar de miles de personas".

Sara ofreció su mensaje con voz entrecortada, rodeado de su familia, sin ocultar sus emociones. Como corresponde en estos casos.