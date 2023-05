El Concejo aprobó pedido sobre asentamiento y proyecto para "Mi primer empleo violeta"

El Concejo Municipal aprobó ayer por unanimidad el proyecto para que el Departamento Ejecutivo informe si realizó gestiones para reubicar el asentamiento existente en terrenos del Ferrocarril Belgrano, en el perímetro suroeste de la ciudad, en el que viven alrededor de un centenar de personas. La iniciativa, presentada por el concejal Lisandro Mársico, también requiere que el Municipio aclare si presentó proyectos con solicitud de financiamiento ante organismos de diferentes niveles del Estado y otra entidad para avanzar en la relocalización de la villa, un compromiso que asumió el intendente, Luis Castellano, a través del Convenio Urbanístico incluido en el Anexo A de la Ordenanza N° 4886 del año 2017.

En una sesión que presidió la vicepresidente 1a. del Concejo Brenda Vimo ante la ausencia de Germán Bottero, el planteo de Mársico no tuvo respuestas por parte del bloque oficialista, que adhirió sin polemizar ni anticipar respuestas. En otras oportunidades, cuando se trata de pedidos de informes, el Ejecutivo liberaba información a sus ediles para que "presenten batalla" y respondan ante cuestionamientos de la oposición. Sin embargo, desde hace un tiempo la estrategia elegida por el oficialismo es evitar la discusión en el recinto.

Mársico enfocó la defensa de su iniciativa citando en primer término la Nueva Agenda de la ONU que representa un cambio de paradigma basado en la ciencia de las ciudades y establece estándares y principios para la planificación, construcción, desarrollo, gestión y mejora de las áreas urbanas a lo largo de sus cinco pilares principales: políticas urbanas nacionales, legislación y regulaciones urbanas, planificación y diseño urbano, economía local y finanzas municipales, e implementación local.

“La planificación es una herramienta esencial para dar forma a su futuro, ya que, los asentamientos humanos no planificados son propensos a la expansión, el uso ineficiente de la tierra, la escasa conectividad y la falta de servicios adecuados”, continúo el edil demoprogresista haciendo referencia a la Nueva Agenda de la ONU.

Luego abordó todo lo referente al Desarrollo Urbano Social, un concepto que el concejal viene introduciendo en sus exposiciones. “Se plantea entonces el urbanismo social, que debe combinar una visión integral con un equipo interdisciplinario para la transformación física y social, con énfasis en los sectores más postergados y críticos en cuanto la seguridad ciudadana. El primer paso será identificar las acciones urbanas concretas, bajo una mirada estratégica, además de la visión y participación de las comunidades. Así se establecerán compromisos muy específicos en torno a la ejecución de estos proyectos mancomunados, con una definición precisa de etapas y plazos”, fundamentó el concejal pedepista.

“Estos conceptos los debemos aplicar a la situación del asentamiento de referencia y trabajar con el componente social y de comunicación pública, el componente físico y el interinstitucional que coordina y articula de manera integral las acciones de todas las dependencias del municipio: las secretarías municipales y los entes descentralizados que colaboran, impulsando el mejoramiento de la calidad de vida de la población en el área de intervención”, expresó Mársico en una sesión a la que asistieron representantes de la Asociación de Productores Unidos de Rafaela interesados en que se brinde una solución a la situación de la villa.

“Queremos saber que se hizo de todo esto, los propietarios de los terrenos están finalizando sus trámites ante los organismos provinciales para comenzar con las obras que la ordenanza de loteo exige y el Municipio se comprometió por un convenio urbanístico a trabajar sobre la relocalización del asentamiento, es una tarea que lleva mucho tiempo, van seis años desde que asumió ese compromiso y de buscar financiación a tales fines; queremos saber ¿Qué hicieron?” planteó el concejal opositor. De este modo hizo referencia al loteo de un sector ubicado entre el predio de la Universidad Nacional de Rafaela (UNRaf), la Variante de la 34 y los barrios Villa Aero Club y Amancay.

“El motivo que ha llevado a plantear esta solicitud de información fue el trabajo que conjuntamente realizamos con la Arq. Carla Boidi, en lo referente al desarrollo urbano de la ciudad y su proyección hacia el futuro, además del lamentable hecho de inseguridad que sufrió un productor que trabajaba su campo, lindante al asentamiento de referencia”, finalizó el legislador local.



EMPLEO VIOLETA

Por otra parte, el Concejo aprobó el proyecto presentado por la concejal Valeria Soltermam mediante el cual se solicita al Gobierno provincial que implemente en la ciudad el programa "Mi Primer Empleo Violeta".

“Trabajamos pensando en igualar oportunidades, y este es un paso más”, subrayó la legisladora como miembro informante. Rafaela será la primera ciudad de la provincia en llevar adelante este programa, que está en vigencia desde el 2021, para lo cual más de 30 empresas locales ya adhirieron a la propuesta. Sin embargo, el objetivo es intensificar la posibilidad de un primer empleo formal para mujeres a partir de los 18 años. “Me interpela de manera especial encontrar soluciones para la demanda laboral de mujeres de distintas edades”, manifestó la concejal.

Desde que asumió la banca a finales de 2021, Soltermam viene trabajando en promover posibilidades de empleo para las mujeres. Así, a partir del diálogo permanente con el Ejecutivo a través del intendente Luis Castellano, formó parte de distintos encuentros en pos de una adecuación local del programa provincial "Mi primer empleo". El proceso incluyó reuniones con mujeres en distintos barrios, en ocasión de diversos talleres que organiza para estar cerca de las vecinas, también mesas de trabajo con el empresariado local de la mano de la Secretaría de Producción, Empleo e Innovación del Municipio.

“Me interpela de manera personal el tema de la empleabilidad en las mujeres, seguramente porque con mis 38 años, y dejando de lado mi tarea actual, no escapo a las lógicas que usa el mercado para emplearnos, o más bien para dejarnos afuera muchas veces, sólo por el hecho de ser mujeres y en otros casos, madres. Siento muy de cerca esa preocupación de las vecinas de querer salir adelante a través de un trabajo y lo difícil que se les hace. Este programa no es una solución definitiva ni va a poder llegar a todas, claramente, pero sí es un aporte importante, que busca honrar también una promesa de campaña”, sostuvo la concejal oficialista.

La idea es generar oportunidades de empleo para mujeres que les permita tener una primera experiencia laboral registrada y con todos los beneficios de la ley (aportes previsionales, obra social, etc.). De este modo, pueden sumar a sus curriculums este antecedente y mejorar sus condiciones de empleabilidad en el futuro.

El programa provincial funciona desde el 2021, que fueron más de 30 las empresas locales que sumaron trabajadores y trabajadoras bajo esta modalidad. Justamente por la brecha que se produce a la hora de emplear personal, es que Soltermam promovió Mi primer empleo Violeta. Los números son claros, en el tiempo que lleva el programa, se incorporaron 170 personas, de las cuales sólo 45 fueron mujeres. Por eso la estrategia de “colorear” de violeta la experiencia, es decir, garantizar que el programa tenga perspectiva de género.

Así, las empresas que contraten mujeres en el marco de Mi primer empleo Violeta, serán apoyadas por el Estado provincial, que les aportará el 85% del valor de un salario mínimo, vital y móvil, el restante 15% lo sumará el municipio, de modo que el SMVyM quede cubierto al 100% y eso sirva de estímulo para que las empresas contraten personal, priorizando mujeres.

Para acceder a este programa, son las mismas empresas las que buscan en la base de datos de la Oficina Municipal de Empleo, los perfiles que se adapten a su búsqueda, y convocan directamente a las potenciales empleadas. Por eso es importante tener los datos actualizados en dicha base. Para ello, hay que dirigirse a 9 de Julio 420.