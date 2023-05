Críticas a las medidas anunciadas por Massa

BUENOS AIRES, 19 (NA). - El exministro Martín Guzmán cuestionó la suba de tasas de interés, los canjes de bonos de deuda pública y el dólar soja, y dijo que no lo hubiera hecho de ninguna manera, al criticar a su sucesor en el cargo, Sergio Massa, quien está al frente en el Palacio de Hacienda.

Guzmán aceptó que la coyuntura económica está "bien difícil", aunque pronosticó que mejorará a partir del año que viene, al tiempo que criticó las medidas que está implementando el actual equipo económico.

Resaltó el apoyo que recibió Massa, al señalar que fue "un factor ordenador de la política que consistió en dejar de golpearse entre los propios y apoyar al nuevo ministro", en declaraciones radiales.

No obstante, el exministro criticó las medidas tomadas y dijo tener "una visión distinta".

Alertó que la venta de bonos del sector público al privado "a precios de entre 20 y 25 centavos equivale a endeudarse en dólares a tasas muy altas".

Señaló que esa decisión "deshace de cierto modo la reestructuración de deuda del 2020 y daña la sostenibilidad de las obligaciones, lo cual es un pilar fundamental para la estabilidad del país".

El ex ministro también cuestionó la suba de la tasa de interés y explicó que "no es efectiva para reducir la suba de precios, ya que puede llevar a una mayor emisión de dinero y, por lo tanto, a un aumento de la inflación".

"Nosotros tuvimos una disputa muy fuerte con el FMI, que quería que subiéramos muchísimo la tasa de interés, y yo decía que no va a bajar la inflación", señaló.

"Va a subir, porque todo el mundo va a entender que la forma de que el Banco Central pague el mayor interés por las letras va a ser emitiendo, con más inflación, entonces, no sirve", explicó Guzmán.

Al referirse a la implementación del dólar soja, advirtió que no aumenta la producción, sino que cambia la estacionalidad de la liquidación.

Además, señaló que "esta medida puede dar una ventaja a un sector de la economía sobre el resto, lo cual puede ser difícil de revertir".