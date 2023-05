Medrán cumplió un año como DT de Atlético

Ezequiel Medrán cumplió sus primeros 365 días como entrenador de Atlético de Rafaela. Llegó en un momento muy complicado, de los peores de la Crema en la principal categoría de ascenso de nuestro país, y lo supo sacar a flote. Estuvo al borde del descenso y pudo salir a flote. Armó un plantel para volver a posicionar a la ‘Crema’ en los primeros planos y lo viene cumpliendo.



Entre el tramo final de la temporada 2022 y lo que va de la 2023, contabilizando la Primera Nacional, el rafaelino dirigió 35 encuentros con 11 victorias, 14 empates y 10 derrotas.



A modo de análisis del año transcurrido como DT del club que lo vio nacer futbolísticamente, Medrán indicó: “En el inicio nos tocó el tramo final de un torneo complejo, donde lo pudimos resolver con el objetivo de mantener la categoría. Nos juntamos con los directivos, analizamos lo que se venía por delante y esta temporada. Obviamente, queríamos tener un equipo que pueda competir bien, que esté en una zona de clasificación, que pueda aspirar a una Copa Argentina. Y los procesos llevan tiempo. Hoy el equipo siento que puede competir bien, tanto de local como de visitante. Estamos ahí en una zona expectante, entre los ocho que están en zona de clasificación”. Y agregó: “Con la ambición de seguir más arriba. Pero es fútbol, ahora nos encontramos con esta situación adversa, la de perder con Independiente Rivadavia y ya, rápidamente, hay que reponerse porque ya no hay tiempo, se vive así el día a día, nos preparamos de la mejor manera para el partido que viene y tenemos una nueva oportunidad el fin de semana ante Chaco For Ever”.



PRIMERO, DESDE LA TRIBUNA



El primer encuentro de Ezequiel Medrán como DT de Atlético de Rafaela fue ante Ferro Carril Oeste, en la fecha 16 de la temporada 2022 de la Primera Nacional, partido que dirigió desde la platea y el que firmó planilla fue Gonzalo Del Bono, quien había asumido interinamente ante la salida de Rubén Forestello, en la fecha 14.

Por aquel entonces Medrán se encontraba dirigiendo a Central Norte de Salta, en el Federal A, realizando una gran campaña, y llegaba a Alberdi para tener su primera experiencia en la segunda categoría del fútbol argentino.



Del 2022:

-5 triunfos: Brown Adrogué, Guillermo Brown, San Martín San Juan, San Telmo y All Boys.

-9 empates: Mitre, Sacachispas, Instituto, Agropecuario, San Martín (T), Defensores de Belgrano, Atlanta, Gimnasia Mendoza y Guemes (SdE).

7 derrotas: Ferro, Tristán Suárez, Chacarita, Santamarina, Estudiantes BA, Chaco For Ever y Riestra.



Del 2023:

-6 triunfos: Tristán Suárez, Racing de Córdoba, Riestra, Quilmes, Deportivo Madryn y Villa Dálmine.

-5 empates: Altlanta, Brown Adrogué, Estudiantes BA, Aldosivi y Deportivo Maipú

-3 derrotas: Ferro, Gimnasia Jujuy, Independiente Rivadavia.