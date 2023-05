Sin Bieler, el 11 que probó Medrán para visitar este sábado a For Ever

Atlético de Rafaela se sigue preparando para el partido del sábado contra Chaco For Ever, por la 15ta. Fecha de la Primera Nacional, en su zona B.



El conjunto de Ezequiel Medrán será visitante y el juego comenzará a las 21.30hs, por TyC Sports Play, y donde la ‘Crema’ buscará reencontrarse con una victoria que le permita mantenerse en las primeras colocaciones de la tabla.



El entrenador albiceleste probó en la mañana de ayer con el posible 11 titular, el cual mostró dos modificaciones en relación a la formación que viene de ser titular en la derrota ante Independiente Rivadavia.



Los cambios que introdujo desde el comienzo fueron los ingresos de Gino Albertengo e Ignacio Lago, por Claudio Bieler y Matías Fissore.



El ‘Taca’, que al inicio de semana trabajó diferenciado por una carga muscular, no sumó minutos de fútbol en el primer equipo, ni en el alternativo.



¿El 11? Peano; Portillo, Fontanini, Osores y Risso Patrón; Laméndola, Soloa, Delgadillo; Luna; Albertengo y Lago.



Luego, Medrán volvió a meter mano en el equipo para el ingreso de Fissore por Albertengo, quedando en ofensiva Delgadillo y Lago; pasando Portillo al medio campo e ingresando en la última línea Federico Torres, que reemplazó a Laméndola. Minutos después también sumó minutos Cristian Llama, en lugar de Luna.



El plantel profesional albiceleste trabajará este viernes en el estadio Monumental, a las 10hs, y finalizado el entrenamiento emprenderá viaje a Chaco.