La selección Sub 20 entrenó y viajó a Santiago del Estero

La Selección argentina Sub 20 realizó su último entrenamiento antes del inicio del Mundial de la categoría y partió hacia Santiago del Estero para el primer encuentro de este sábado a las 18 ante Uzbekistán, por el Grupo A, en el estadio Madre de Ciudades. El viaje del seleccionado iniciaba la concentración en la provincia para el partido que abrirá el Mundial.

El entrenador Javier Mascherano y el preparador físico Pablo Blanco no variaron la práctica con respecto a lo que fue a lo largo de la semana, con trabajos físicos y de coordinación con pelota en la primera hora para cerrar con movimientos tácticos y actividad en espacios reducidos. También hubo tareas aparte para los tres arqueros -Federico Gomes Gerth, Nicolás Cláa y Lucas Lavagnino- con el entrenador especializado, y luego se quedaron una hora extra junto al resto del plantel practicando tiros libres y remates de media distancia.

Tras los dos amistosos ante República Dominicana (4-0) y Japón (2-1), Argentina aún no cuenta con el once inicial definido, ya que Mascherano rotó bastante los futbolistas en los duelos de calentamiento por lo que es una incógnita.