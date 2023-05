"Las de ellos pegaron en el palo y salieron, las nuestras entraron"

9 de Julio volvió al triunfo luego de cinco fechas en el Federal A y si bien todavía no puede salir del fondo, ve con otras expectativas las próximas jornadas en el panorama de la Zona 4, estando a dos puntos de Crucero del Norte. La victoria frente a Central Norte, tanto en los números como en el rendimiento, dejó conforme a Maximiliano Barbero y todo 9 de Julio, como se pudo comprobar luego en la ronda de prensa.

"Realmente contento, sabíamos que nos jugábamos una final, todos los rivales de esta zona son grandes. Pero nosotros demostramos en la primer rueda que merecíamos tener mas puntos, algo que no se nos dio. Hoy ellos pegaron en el palo y salió, mientras que las nuestras entraron. Era lo que nos estaba faltando, porque por momentos juego había y situaciones se generaban, pero nos dañaban cuando nos llegaban al arco. Hoy se nos dio de nuestro lado", expresó en sus primeras apreciaciones del DT juliense.

En cuanto al trámite del partido, puntualizó que "sabíamos que iba a ser duro, por la experiencia que tienen ellos, por como nos iban a plantear el partido. Por momentos defendimos mano a mano atrás con Aguilar un poco libre pero delante la zona defensiva, fue un poco arriesgado pero los chicos lo entendieron a la perfección, casi no pasamos sofocones en el primer tiempo, y las que tuvimos las pudimos concretar. En el segundo tiempo sabíamos que la teníamos que luchar, que había que bajar el ritmo, sufrimos un poco, pero no tanto y eso es positivo".

Sobre los cambios que se dan en la formación, y puntualmente sobre el once que eligió en este encuentro, comentó que "hablamos en la semana, trabajamos, y buscamos que en el día a día nadie se sienta titular, y todos trabajen porque en el fin de semana les puede tocar, y es fundamental también para que los del banco entren bien, como lo hicieron hoy. Como los resultados no se daban eso se criticaba, pero es nuestra forma de trabajar".

Apuntando al envión anímico previo a enfrentar a Sarmiento el domingo en Resistencia, reconoció que "estamos muy esperanzados, en la primera rueda merecíamos tener mas puntos, ahora en la segunda rueda después del empate con Sol de América demostramos que podemos ser rivales y estar a la altura de cualquiera".

Esta fue la primera experiencia para el León en esta temporada de retorno al Federal A, de jugar entre semana y a los 4 días nuevamente con un viaje de por medio. Barbero apuntó que "el fin de semana podremos a los jugadores que estén a pleno en lo físico, porque va a ser un partido durísimo, pero estoy conforme con los que fueron titulares y los que entraron después".