Buena sumatoria benhurense en San Jorge

Por una nueva fecha del Torneo Regional Juvenil AFA, Ben Hur visitó a Atlético San Jorge. La BH sumó dos victorias y una derrota.

El miércoles el Lobo disputó la cuarta fecha del certamen que aglutina equipos de las provincias de Santa Fe y Córdoba. Por la Zona “D”, visitó al elenco de San Jorge con un saldo positivo, siendo estos los resultados:

Sub 13: San Jorge 0 vs Ben Hur 4 (Agustín Imoberdorf x 2, Francisco Colucci y Alfonso Bessone).

Sub 15: San Jorge 2 vs Ben Hur 1 (Enzo Clement).

Sub 17: San Jorge 0 vs Ben Hur 1 (Marcos Ferrero).

Ben Hur encabeza la tabla de posiciones de la Zona “D” junto a Unión de Sunchales, ambos acumulan 22 puntos. En la próxima fecha el Lobo recibirá justamente al elenco sunchalense, será el miércoles 1º de junio.