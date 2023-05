Con Colidio en el banco, Pampas en Uruguay

Dos fechas quedan por delante en la etapa regular del Súper Rugby Américas, y aún falta cubrir dos vacantes para completar el cuadro de las semifinales; Peñarol (Uruguay) y Dogos XV (Córdoba) ya tienen asegurada su plaza en la definición del torneo continental, mientras que Pampas, Yacare XV y Selknam son los candidatos para quedarse con las plazas que están libres.

La franquicia bonaerense depende de sí misma y se avecinan dos desafíos importantes para conseguir el objetivo de quedar entre los cuatro mejores. En la búsqueda de asegurarse la clasificación, Pampas este viernes visitará a Peñarol en Montevideo, desde las 20:00hs, por la 13ª jornada del certamen, y en caso de ganar ya conquistará su espacio para pelear por el título. Y en el cierre del SRA, el viernes 26 de mayo, recibirá en el CASI a Yacare XV, desde las 15:00hs.

Para este nuevo compromiso con Peñarol, el head coach Ignacio Fernández Lobbe dispuso realizar tres modificaciones en Pampas: ingresarán el tercera línea Nicolás D’Amorim, el medioscrum Mateo Albanese y el wing Tomás Passaro; los que dejan la formación son Eliseo Chiavassa, Eliseo Morales e Iñaki Delguy. El rafaelino Lorenzo Colidio regresa entre los convocados para estar entre los suplentes.

La formación: 1. Rodrigo Martinez, 2. Ramiro Gurocich, 3. Javier Corvalán; 4. Manuel Berstein, 5. Eliseo Fourcade; 6. Nicolás D'Amorin, 7. Jerónimo Ureta, 8. Santiago Ruiz (c); 9. Mateo Albanese, 10. Joaquín De la Vega Mendía; 11. Tomás Passaro, 12. Felipe De la Vega, 13. Juan P. Castro, 14. Benjamín Elizalde; 15. Juan Landó. Sup: Rodrigo Pérez Boulán, Matías Medrano, Javier Coronel, Lorenzo Colidio, Eliseo Chiavasa, Rafael Iriarte, Eliseo Morales y Joaquín Lamas.

Por esta fecha también jugarán el sábado a las 18 Selknam vs. Yacaré y el domingo 21 en el mismo horario, Dogos XV vs. American Raptors.