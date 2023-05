Dos nuevas muestras en las salas del MMAUP

Hoy, viernes 19 de mayo, a las 20:30, en el Museo Municipal de Arte “Dr. Urbano Poggi” (Complejo Cultural del Viejo Mercado), se inaugurarán dos nuevas muestras temporarias, con entrada libre y gratuita.

En la sala I, se exhibirá “Ecokouture Jaiteva”, del artista correntino Blas Aparecido. Un conjunto de instalaciones con prendas textiles y altares que entrecruzan diversos lenguajes en una constante cuestión fronteriza entre lo sagrado y lo profano.

Ecokouture Jaiteva son obras construidas a partir de desechos, de prendas olvidadas, como el poncho del abuelo Pacho al cual le bordó una cantidad de besos que los tenía atragantados, o esa caja de perfume Polo Red abandonado por un hippie chic de Recoleta, convertido en parte de un altar al Gauchito Gil.

“Me dan ganas de prender velas y cambiar el agua de las flores mientras camino entre los altares rodeados de lucecitas que se prenden y apagan como si fueran luciérnagas en el bosque, de ponerme una de las exquisitas gorras bordadas y alzar un baile como plegaria a San La Muerte, de sentir el mar en mis pies mientras pienso que ofrendar a la Yemanyá”, escribe Natalia Giménez sobre su obra.

Blas Aparecido es licenciado en Publicidad y Comunicaciones, y diseñador gráfico. Tiene formación en artes escénicas y literarias. En 2013 comenzó a realizar intervenciones artísticas en escenarios no convencionales, tanto en el espacio público como privado, atravesado por los conceptos de la espiritualidad sobre la religiosidad, la ecología como eje místico, la diversidad de la fe y todo el entorno ritual sobre las prácticas del sincretismo religioso vivido en el transcurso de su infancia en el campo.

En 2019 participó de la exhibición colectiva "La Marca Original, Arte Argentino" en el CCK; y en 2021 formó parte de la exhibición "Adentro no hay más que una morada" en el Museo de Arte Moderno de Buenos Aires.

La misma podrá recorrerse hasta el 2 de septiembre, de martes a viernes de 9:00 a 20:00 y domingos de 16:00 a 19:00.

En la sala II del Museo se podrá recorrer “Un libro para colorear” de la artista rafaelina Gina Marzioni, proyecto ganador de la convocatoria AJA! 2022, para promover el trabajo de jóvenes artistas de la ciudad.

La muestra consiste en una serie de dibujos que redefinen momentos de lo cotidiano, a partir de fotos de encuentros cercanos. Con ciertas características del pop, pero llevadas a un lugar más emotivo o familiar, su estilo se ubica en los límites entre arte e ilustración, diseño gráfico o dibujo técnico.

“Me interesa repensar el dispositivo libro-para-colorear y sacarlo del ámbito privado e íntimo para buscar un cruce con la sala expositiva en el ámbito público, en el museo”, explica la artista. Para ello, expondrá además una serie de dibujos lineales de fondo blanco y líneas negras que serán dispuestos en las paredes de la sala. La idea es que las y los espectadores puedan tomar fibras disponibles y colorear los dibujos de gran formato. Y así, completar materialmente la obra.

“Hay dibujos en fibra, quietos, que miran a otros. Algunos nos muestran celebraciones sin motivo, abrazos eternos y encuentros cercanos de domingos entusiastas -reseña la curadora Inés Beninca-. Gina Marzioni tiene su propio modo de pintar, prefiere las líneas cortas, unas al lado de la otra, que forman planos de color. Y nos mueve a hacer algo excepcional en el museo: decidir qué colores irán en los dibujos, elegir las fibras, acomodar el cuerpo y dibujar. Nosotros podemos con este gesto cambiar el mundo -y con ello, quiero decir estos paisajes- aunque sea por un rato”.

Gina Marzioni nació en 1994 en Rafaela. Es arquitecta, egresada de la Universidad Nacional de Rosario. Desde el 2022 vive en la ciudad de Bs As. Ejerce como arquitecta y artista. En 2022 expuso en Barcelona como artista invitada en la exposición TOT FET II de Sara Jansen Avecilla. Dirigió el arte de tapa de Manu Piró. Ilustra para "Propia", marca de indumentaria. Realiza publicaciones y prints independientes.

Su muestra podrá recorrerse hasta el 30 de julio, de martes a viernes de 9:00 a 20:00 y domingos de 16:00 a 19:00.