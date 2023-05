Una jornada de avances y retrocesos en Bakhmut

KIEV, Ucrania, 19 (Reuters). - Las tropas rusas golpeaban ayer las líneas de suministro cerca de la ciudad de Bakhmut, en el este de Ucrania, para tratar de detener los avances del ejército ucraniano.

Ucrania reportó nuevas ganancias territoriales en intensos combates en los flancos de la ciudad oriental, sus últimos avances en lo que parece ser un cambio de impulso en el área después de una ofensiva rusa de meses.

Apartados de la ciudad conocida por ambos bandos como la "picadora de carne" debido a la ferocidad de los combates, los soldados con una unidad antiaérea monitorearon el campo de batalla mientras el sonido de los bombardeos resonaba cerca de sus posiciones.

"Ahora, en su mayor parte, a medida que comenzamos a avanzar, los rusos están bombardeando todas las rutas hacia las posiciones del frente, por lo que nuestros vehículos blindados no pueden entregar más infantería, municiones y otras cosas", explicó Petro Podaru, el comandante de la unidad.

La semana pasada, Kiev dijo que aumentó la presión sobre las fuerzas de Moscú al norte y al sur de Bakhmut, pero que Rusia continuó enviando más tropas, incluidos paracaidistas.

El ejército ucraniano y el ejército privado ruso Wagner informaron de nuevas retiradas rusas en las afueras de Bakhmut este jueves, mientras que Kiev continuaba con su mayor avance en seis meses antes de llevar adelante los planes para una contraofensiva.



EL VATICANO

El papa Francisco espera enviar emisarios personales de paz a los presidentes de Rusia y Ucrania para tratar de mediar en un "cese del fuego en la guerra", informó un sitio web católico.

Il Sismografo, especializado en noticias vaticanas, publicó que esta es la "misión" de la que Francisco habló cuando regresaba de Hungría el mes pasado.

Según el sitio web, el plan sería que el cardenal Matteo Zuppi de Bolonia fuera a Kiev para mantener conversaciones con el presidente ucraniano Volodímir Zelenski y que el arzobispo Claudio Gugerotti, jefe del departamento del Vaticano para las Iglesias Orientales, fuera a Moscú a reunirse con Vladimir Putin.

De acuerdo con el reporte, que no citó fuentes ni dio detalles, ambos presidentes han aceptado reunirse con los emisarios.

El portavoz Matteo Bruni, del Vaticano, dijo que no tenía nada que decir al respecto, pero señaló los recientes comentarios del secretario de Estado, el cardenal Pietro Parolin, de que "ahora es el momento de tomar la iniciativa para crear una paz justa en Ucrania".

Zuppi y Gugerotti no pudieron ser contactados para solicitarles comentarios y una fuente diplomática contestó que todavía no había nada "concreto".

Si se envían los representantes, sería un gesto idéntico al del papa Juan Pablo II, que en 2003 envió emisarios de alto nivel a Washington y Bagdad en un "intento infructuoso de frustrar el inicio de la guerra de Irak".