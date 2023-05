Confirmado: 5 precandidatos a intendente y 15 listas disputarán las bancas del Concejo

Casi dos mil listas de precandidatos a las distintas categorías, desde gobernador hasta concejales, se inscribieron ante la Secretaría Electoral de Santa Fe el último lunes, aunque más de una podría quedar en el camino. El organismo debe controlar si cumplen con todos los requisitos, entre ellos respetar la ley de paridad y que los postulantes se encuadren dentro de la ley de ficha limpia, que prohíbe postularse a quienes tienen condena firme, y no figuren en el Registro de Deudores Alimentarios.

En concreto, son 1.974 grillas -110 más que en 2019- que deberá evaluar el organismo hasta fin de mes para luego efectuar la oficialización. De esa cantidad, 13 se registraron para la categoría de gobernador, 31 para diputados provinciales, 14 para la de senador por el departamento Castellanos, 5 para intendente de Rafaela y 15 para concejales de esta ciudad según se desprende del informe de la Secretaría Electoral, que está a cargo del abogado Pablo Ayala.

En cuanto a la categoría de intendente de Rafaela, no hay sorpresas pues figuran los cinco nombres ya publicados por este Diario en su edición del sábado. El actual titular del Ejecutivo, Luis Castellano por la lista "Elijo Hacer" del frente "Juntos Avancemos", el concejal Leonardo Viotti por la lista "Es con Vos" del frente "Unidos para Cambiar Santa Fe", el también concejal Ceferino Mondino por la lista "Santa Fe Puede" del frente "Unidos para Cambiar Santa Fe"; el ex concejal Raúl Lalo Bonino por la lista "Fuerza Liberal" del frente "Unite por la Libertad y la Dignidad" y finalmente la única mujer en la categoría, Mónica Schmutzler de la lista "Inspirar" del frente "Viva la Libertad".

Si finalmente todas las listas son oficializadas por el Tribunal Electoral, la única interna será entre Viotti y Mondino en el frente "Unidos". De esta manera, las elecciones primarias del 16 de julio dejarán un máximo de 4 candidatos para las generales del 10 de septiembre, siempre y cuando superen el mínimo de votos exigidos.

Otra curiosidad es que el espacio liderado a nivel nacional por Javier Milei tiene dos listas alineadas al ideario liberal que está en auge, las que encabezan Bonino y Schmutzler.

Por el lado de la categoría de concejales de Rafaela, la boleta única contendrá 15 precandidatos si es que superan los requisitos del Tribunal. El frente "Juntos Avancemos", que reúne al peronismo y sus aliados tiene una interna con tres listas:

-Juan Senn, Paz Caruso y Heri Passarino, de "Elijo Hacer", que cuenta con el respaldo del intendente Castellano.

-Miguel Acosta, Romina Mansilla y Héctor Espíndola, por "Leales por el Pueblo".

-María Beatriz Acosta, José Grassino y Luisina Mendieta, por "Un Futuro sin Miedo", del Movimiento Evita.

Por su parte, el frente "Unidos para Cambiar Santa Fe" cuenta con 5 listas para la interna:

-Gabriel Voisard, Ayelén Kessel y Américo Molina, por "+Honestidad y Transparencia".

-Matías Martínez Sella, Natacha Falconi y Jeremías Martínez por la lista "Adelante".

-Germán Bottero, Mabel Fossatti y Hugo Morel, por "Es con Vos", la lista que respalda a Viotti.

-Lisandro Mársico, Carla Boidi y Pablo Miassi, por "Poder del Pueblo" (del PDP).

-Alejandro Saione, Alejandra Barberis y Facundo Suárez, por "Santa Fe Puede", alineada con Ceferino Mondino.

Por el lado del frente Unite se registraron dos listas:

-Germán Boidi, Claudia Nemiña y Juan Kalvermatter, por "Fuerza Liberal" del frente "Unite", que postula a Bonino para intendente.

-Pablo Alderete, Griselda Cortesini y Ricardo Rajoy, por "Proyecto Libertario".

Es decir, que de estas diez listas para las primarias solo quedarán tres para las generales. Después, el resto de los postulantes no tendrán internas al interior de sus espacios pero deberán superar el 1,5 por ciento de los votos emitidos para avanzar a las generales. En este lote se inscriben:

-Delvis Bodoira, María Laura Dupertuis y Diego Soltermann, por "Inspirar" del frente "Viva la Libertad", que postula a Schmutzler para la Intendencia municipal.

-Oscar Gasparotti, Mariela Ferreyra y Nahuel Muñoz, de la lista "La Fuerza de la Libertad", del frente Podemos.

-Tamara Real, Luis Flores y Valentina Cavanna, de la lista "Unir la Izquierda" del "Frente de Izquierda y de los Trabajadores".

-Laura Monzón, Lucas Manzanarez y Gisela Schnider, de la lista "Escucharte Santa Fe" del frente "Escucharte".

-Matías Monzón, Nora Querini y Alejandro Matorra, de la lista "Cambia Santa Fe" del frente "Coalición Cívica-ARI".



SENADORES

En principio, 14 listas competirán en la categoría de senadores por el departamento Castellanos en las primarias de julio. En este primer grupo no tendrán internas: Gonzalo Mondino (Cambia Santa Fe - Coalición Cívica); Cristian Clausen (Escucharte Santa Fe); Carlos Padilla (Inspirar-Viva la Libertad); Miriam Buracco García (Con los Mismos No-Primero Santa Fe); Jesica Rivero (Invencible-Moderado).

En tanto, la izquierda tiene dos precandidatos, el peronismo cuatro y el frente Unidos otros tres:

-Melina Allassia (Fortalecer la Izquierda- Frente de Izquierda y de los Trabajadores)

-César Roldán (Unir la Izquierda-Frente de Izquierda y de los Trabajadores).

-Alcides Calvo (Elijo Hacer-Juntos Avancemos).

-Natalia Geder (Un Futuro sin Miedo-Juntos Avancemos).

-Francisco Barredo (Unamos Fuerzas-Juntos Avancemos).

-Fernando Franco (Unidad Ciudadana-Juntos Avancemos).

-Alejandro Ambort (Adelante-Unidos).

-Carolina Giusti (Es con Vos-Unidos).

-Gonzalo Aira (Santa Fe Puede-Unidos).



GOBERNADOR

El cargo más importante en la Provincia contará con 13 fórmulas, 9 de las cuales irán a internas en tres alianzas, por lo que el día después de las primarias se reducirán a tan solo 3. En esta línea, por el frente Juntos Avancemos competirán las fórmulas de Marcelo Lewandowski-Silvina Frana, Eduardo Toniolli-Leticia Quagliaro, Marcos Cleri-Alejandra Obeid y Leandro Busatto-Alejandra Gómez Sáenz.

Mientras que en el frente Unidos para Cambiar Santa Fe habrá una dispuesta entre Carolina Losada-Federico Angelini, Maximiliano Pullaro-Gisela Scaglia y Mónica Fein-Eugenio Fernández.

Finalmente, por el Frente de Izquierda y los Trabajadores se presentaron Carla Deiana-Mauricio Acosta y Octavio Crivaro-Daniela Vergara.

Finalmente, también se anotaron para gobernador Eduardo Maradona-Gabriela Vecchio por la Coalición Cívica; Gustavo Marconato-Cristina Feria por Escucharte; Walter Eiguren-Graciela Blanco por el partido Moderado y Luis Bodoira-Nora Sánchez por Viva la Libertad.