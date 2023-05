La misión de la Región Centro concluyó su gira por Argelia y continúa en Egipto

En el marco de la misión institucional de la Región Centro en el norte de África, el gobernador de la provincia, Omar Perotti, participó junto a representantes de las cámaras empresarias santafesinas de una serie de reuniones con autoridades argelinas, con el fin de consolidar los vínculos comerciales con dicho mercado y promover nuevas oportunidades estratégicas para la provincia. “Nuestro objetivo es buscar mercados que posibiliten la ampliación de ventas para las empresas santafesinas y donde podamos crecer en nuestras producciones, como por ejemplo en la producción agroalimentaria, la maquinaria agrícola, el equipamiento de la industria alimenticia y la ciencia y tecnología vinculada a esos sectores,” expresó el gobernador Omar Perotti.

Las actividades, de las que también participaron las secretarias de Gestión Federal, Candelaria González del Pino; y de Cooperación internacional, Julieta de San Félix, incluyeron la participación de más de 20 instituciones empresariales de la Región Centro en el Encuentro de Negocios Argentina-Argelia, organizado por la Cámara de Comercio e Industria del país africano con operadores públicos y privados. En dicha ocasión, tuvieron lugar más de 40 encuentros bilaterales.

El gobernador Perotti, junto a su par de la provincia de Entre Ríos, Gustavo Bordet, y representantes del gobierno de Córdoba y del sector privado cordobés, mantuvieron reuniones con los ministros argelinos de Comercio y Promoción de Exportaciones, de Industria y Producción Farmacéutica, y de Agricultura y Desarrollo Rural.

En esas reuniones se destacó el actual volumen comercial bilateral y se enfatizó en las oportunidades concretas para la producción de lácteos, biotecnología, maquinaria agrícola, autopartes, genética animal, cereales, carnes y miel, entre otros. Para asegurar el ingreso de productos de la Región Centro al mercado argelino, los gobernadores mantuvieron negociaciones orientadas a agilizar los requerimientos existentes.

En paralelo, el ministro de la Producción, Daniel Costamagna, y el secretario de Comercio Exterior, Germán Burcher, acompañaron a la delegación empresaria en diferentes reuniones con agencias certificadoras y regulatorias, así como organismos gubernamentales encargados de compras públicas para garantizar el abastecimiento de alimentos para el mercado interno. En supermercados y puntos de venta, mantuvieron encuentros con importadores.

En ese marco, Perotti explicó que “los contactos que han tenido el sector privado y el público son de primer nivel. Las empresas estatales son las que tienen el mayor volumen de compra, particularmente los alimentos. Los responsables máximos de esas empresas se han podido reunir con los representantes de las Cámaras empresariales que nos han acompañado. Esto es clave”, expresó el mandatario santafesino.

Cabe señalar que, durante los encuentros, los gobernadores transmitieron la invitación a visitar la Región Centro en los próximos meses, buscando afianzar los vínculos iniciados y poder conocer directamente el ecosistema productivo de la región. Por último, Perotti destacó que “el vínculo con el exterior es lo que nos garantiza divisas y trabajo para nuestra gente. Toda coyuntura se supera, lo que no se supera es la falta de vocación para mostrar la capacidad de nuestras empresas en el mundo”.



CONSOLIDANDO VÍNCULOS

Gustavo Ingaramo, de la Federación Industrial de la provincia de Santa Fe (Fisfe), que también acompaña a la misión económica y comercial de la Región Centro, indicó: “Me llevé una buena impresión, en verdad me sorprendió”, y añadió que se hicieron “buenos contactos y nos recibieron de forma muy amable y honesta, creo que las negociaciones van a concretarse en el futuro, vi el interés en los productos argentinos que vinimos a ofrecer y ellos nos ofrecieron sus cosas, lo cual es muy razonable porque tiene que ser un ida y vuelta”.

Por su parte, Hugo Menzella, director del Instituto de Procesos Biotecnológicos y Químicos de Rosario, de Conicet, aludió al auspicio de la misión por parte del Consejo Federal de Inversiones (CFI) y desde la embajada argentina en Argelia, se mostró “optimista con los resultados de las reuniones con las distintas cámaras de Comercio. Se mantuvo contacto con nueve empresas argelinas, es el primer paso para establecer lazos comerciales en biotecnología, farmabiotecnología vegetal, y estamos también con Martín de Bioceres para eso”, aclaró.

Por último, Mirko D’Ascanio, directivo de la firma D’Ascanio de Las Parejas y presidente de la Asociación Santafesina Industrial de la Maquinaria Agrícola (ASIMA) expresó su satisfacción por la vista en Argelia: “Nos llevamos una gran experiencia de conocer el mercado. Vimos la potencialidad que tiene este país para nuestro sector. Sabemos que hay muchas cosas por hacer y nuestra provincia tiene un futuro enorme en relaciones comerciales por lo que pueda aportar nuestro sector a la exportación y a la mejora de la productividad de granos, principalmente, aquí, en Argelia”, concluyó.



EN EGIPTO

El gobernador Gustavo Bordet, junto a su par santafesino, Omar Perotti, y autoridades de Córdoba, se reunió este miércoles con representantes de las Cámaras de Comercio en El Cairo, Egipto. Allí, expuso sobre el potencial agroalimentario de las provincias que integran la Región Centro.

El comercio bilateral entre Argentina y Egipto asciende a 2.000 millones de dólares por año aproximadamente, equivalente al intercambio que ese país tiene con todo el resto de África sumado. La Región Centro aporta la mitad de ese volumen de exportación.

La reunión se realizó en el marco de la Misión Comercial de la Región Centro al norte de África que financia el Consejo Federal de Inversiones (CFI). Participaron el vicepresidente de la Federación de Cámaras de Comercio (Fedcoc), Mohamed Abdel Fattah El Masry; el secretario ejecutivo de Fedcoc, doctor Alaa Ezz; el director ejecutivo de la Autoridad de Zonas Francas e Inversiones (Gafi), Hossam Heiba; y el embajador argentino en Egipto, Gonzalo Urriolabeitia. También fue parte del encuentro el secretario general del CFI, Ignacio Lamothe.

Durante su exposición, Bordet indicó que se eligió Egipto como uno de los puntos para desarrollar la misión, “porque representa oportunidades, no solo de negocios bilaterales, entre los dos países, sino también porque Egipto es la llave de ingreso al Medio Oriente, Oriente y África”. “Es una tierra de oportunidades”, acotó.