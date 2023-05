9 de Julio venció en Rafaela a Central Norte y arrancó la segunda rueda con una sonrisa

En lo que fue el inicio de la segunda rueda del torneo Federal A para 9 de Julio, el León y Central Norte se enfrentaron anoche en el Germán Soltermam. Los dirigidos por Maximiliano Barbero tuvieron un buen partido, sacando diferencias en el marcador en el primer tiempo, manejando mejor la pelota que el equipo visitante y teniendo claras oportunidades de gol.

Y en base a la efectividad, supo sacar ventajas en el marcador para imponerse ante el ‘Cuervo’ por 3-1, en uno de los juegos de la fecha 11 de la zona D.

Los goles para el conjunto Juliense fueron anotados por Braian Peralta, a los 15m y 34m, ambos del primer tiempo, más otro de Alex Salcedo, a los 34 del complemento. La visita llegó al descuento por intermedio de Juan Carrizo, a los 45 minutos del segundo tiempo.

Ganó el León, y es lo que necesitaba. Y lo hizo dejando una buena imagen ante un durísimo rival. Tuvo concentración y eficacia.

En 5 minutos el elenco visitante tuvo una muy clara en los pies de González, que cargó a fondo la potencia y metió un remate que se estrelló en el palo. Era la noche Juliense.

Sin llegar con peligro al arco rival, pero controlando el balón e intentando tener profundidad por las bandas, 9 de Julio se encontró con la apertura del marcador, gracias a un remeta de media distancia de Peralta. Y el 2-0 llegó prácticamente igual, luego de una gran jugada personal de Peralta dejando en el camino a dos rivales, con caño incluido y un zapatazo de 25 metros para dejar sin respuestas al 1.

En el complemento, Salcedo apareció con una bomba de derecha, para clavar la pelota en el ángulo y decretar el 3-0 parcial. Ya sobre el final mismo, los salteños se iban a encontrar con el descuento por intermedio de Juan Carrizo.



9 de Julio volverá a los entrenamientos este jueves y ya empezará a preparar su próximo compromiso; sin descanso el León visitará a Sarmiento de Resistencia, Chaco, el próximo domingo a las 18 hs.



LA FECHA: Boca Unidos de Corrientes 1 vs. San Martín de Formosa 0, Sol de América de Formosa 0 vs. Sarmiento de Resistencia Juventud 1, Juventud Antoniana 0 vs. Gimnasia y Tiro de Salta 0.



PRÓXIMA FECHA (12º): Gimnasia y Tiro vs Boca Unidos, Crucero del Norte vs Juventud Antoniana, San Martín de Formosa vs Sol de América, Sarmiento de Resistencia vs 9 de Julio.



LAS POSICIONES: Sol de América 18, puntos; Gimnasia y Tiro de Salta 18; Sarmiento de Resistencia 16; Juventud Antoniana de Salta 15; Boca Unidos de Corrientes 15; San Martín de Formosa 13; Central Norte de Salta 11; Crucero del Norte 9; 9 de Julio 7.



Las formaciones y síntesis del encuentro:



Estadio: Germán Soltermam.

Arbitro: Guillermo González.

Asistentes: Rodrigo López y María Soledad Ríos.

Cuarto árbitro: Fernando Brillada



9 de Julio: Agustín Grinóvero; Jonatan Bogado, Facundo Centurión, Agustín Vera y Sebastián Acuña; Agustín López, Maximiliano Aguilar, Wilson Ruíz Díaz y Braian Peralta; Fernando Núñez y Maximiliano Ibáñez. Suplentes: Joaquín Gómez, Tiago Peñalba, Leonardo Monroy, Carignano, y Baldasarre. DT: Maximiliano Barbero.



Central Norte: Nicolás Caprio; Lucas Reynoso, Enzo Suraci, Rodrigo Moriñigo y Laureano Puñet; Sebastián Navarro, Juan Manuel Carrizo y Leonardo González; Diego Magno, Juan Cruz Franzoni y Lucas Comachi. Suplentes: Juan Jaime, Ulises Yegros, Martín Vera, Jonathan Mazzola, Fabricio Reyes. DT: Víctor Riggio



Goles en el primer tiempo: Brian Peralta (9)

Goles en el segundo tiempo: 34m Alex Salcedo (9) y 44m Fausto Apaza (CN)



Cambios ST: 12m Alex Salcedo y Román Bravo x Ibáñez y A. López (9), 14m Leandro Vella y Darío Rostagno x Reynoso y Maño (CN), 29m Matías Loboa y Agustín Costamagna x Vera y Ruíz Díaz (9), 32m Braian Cuello x Franzoni (CN), 36m Fausto Apaza x Comachi (CN), 38m Tiago Peñalba x Núñez (9),



Amarillas: Agustín López, Facundo Centurión, Núñez, (9).

Incidencia: 30m ST expulsado Maximiliano Barbero (9).