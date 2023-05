Hoy, tremenda definición de la Zona B del Apertura de Primera A de Liga Rafaelina

Este jueves tendrá continuidad la fecha 9 y última del torneo Apertura de Primera A de Liga Rafaelina de Fútbol que se puso en marcha anoche con la goleada de 5-2 ante Deportivo Tacural.

Hoy, en la definición de la zona B, puede pasar de todo. En caso de existir igualdad de puntos entre dos equipos habrá partido desempate el próximo miércoles; si son tres los igualados en la primera colocación deberán jugar un petit torneo entre los involucrados.



MIÉRCOLES 17/05: Dep. Tacural 2 (45m PT y 24m ST Carlos Fragata) vs Arg. Quilmes 5 (30m PT, 41m PT de penal, 23m ST Juan Weissen y 33m ST Adrián Córdoba y 39m ST Albarracín)



JUEVES 18/05: 21.00hs 9 de Julio vs Ben Hur, Argentino de Humberto vs Unión de Sunchales, Peñarol vs Ferrocarril del Estado; 21.30hs Atlético de Rafaela vs Florida de Clucellas (en cancha de Quilmes, estadio Agustín Giuliani).



VIERNES 19/05: 22.00hs Brown de San Vicente vs Atlético de María Juana



DOMINGO 21/05: 15.30hs Sportivo Norte vs Deportivo Ramona, Dep. Libertad vs Argentino de Vila, Dep. Josefina vs Dep. Aldao.



LAS POSICIONES:



ZONA A: Sportivo Norte 20, puntos; Libertad 20; Arg. de Vila 16; Arg. Quilmes 14; Dep. Tacural 11; Dep. Josefina 9; Dep. Aldao 7; Dep. Ramona 7; 9 de Julio 4.



ZONA B: Unión de Sunchales 15, puntos; Ben Hur 15; Peñarol 13; Atlético de Rafaela 11; Ferrocarril del Estado 11; Florida de Clucellas 10; Atlético María Juana 9; Pardo de San Vicente 8; Florida de Clucellas 7; Arg. de Humberto 1.