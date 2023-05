Cristina será oradora del acto en Plaza de Mayo

La vicepresidenta Cristina Kirchner estará presente en el acto del 25 de Mayo que dirigentes de su entorno organizan en el centro porteño. Así lo confirmaron a Noticias Argentinas fuentes del oficialismo, un día después de que la titular del Senado ratificara que este año no será candidata a nada.

El acto del 25 de Mayo que iba a realizarse sobre la avenida 9 de Julio cambiaría de lugar y pasaría a la Plaza de Mayo. Además, se modificó el objetivo, ya que quedó desarticulado el operativo clamor para que Cristina Kirchner se postule por la presidencia.

Ahora, el motivo del acto es colocar a la ex Presidenta como la principal conductora del Frente de Todos, mostrar fuerza y encolumnarse detrás de su estrategia electoral. Así se definió durante un encuentro que tuvo lugar este miércoles por la tarde en la sede de SMATA, sobre avenida Belgrano, donde asistieron referentes cercanos a la ex presidenta, intendentes y dirigentes sindicales.

El ministro de Desarrollo Comunitario de la provincia de Buenos Aires, Andrés "Cuervo" Larroque, afirmó que "resulta imprescindible una movilización". "Lo que recibí de todos los compañeros es que hay el doble de necesidad de movilizarse: por lo que pesa sobre Cristina y porque es un ataque al peronismo y la democracia", señaló Larroque en declaraciones a la prensa.

Por su parte, el intendente de Ensenada, Mario Secco, expresó: "La marcha (del 25 de mayo) no se suspende, al contrario, hay más ruido, más fuerza, más compañeros enganchándose. Ahora más que nunca con ella. Nosotros vamos para adelante y estar tarde nos vamos a reunir en SMATA para preparar la movilización".

"Cristina, que es siempre la que nos guía, la que ilumina el camino, tiene la responsabilidad de lo que tenemos qué hacer.

Nosotros como militantes vamos calentando motores para la decisión que tome ella", agregó Secco en declaraciones radiales.

El 25 de mayo, que será feriado por la fecha patria, también tiene un simbolismo para el kirchnerismo, ya que se cumplen 25 años de la asunción de Néstor Kirchner como Presidente. Ahora que Cristina Kirchner no será candidata, sus dirigentes aguardan una definición de su parte sobre si quiere internas, un candidato único o si habrá un postulante bendecido por ella. (NA)