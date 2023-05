Independiente visita a Arsenal

Independiente, que lleva tres encuentros seguidos sin derrotas, visitará este jueves a Arsenal de Sarandí, de flojo presente en el torneo y con serio riesgo de perder la categoría, en el encuentro que dará inicio a la fecha 17 de la Liga Profesional de Fútbol.

El partido se jugará a partir de las 21.30 en el estadio Julio Humberto Grondona, en Sarandí, será arbitrado por Fernando Espinoza y televisado por ESPN Premium.

El “Rojo”se ubica en el puesto 22 con 17 unidades y lleva tres partidos sin caídas, con un empate y dos victorias, la última por 2 a 1 ante Tigre en el estadio Ricardo Bochini.

El entrenador Ricardo Zielinski no podrá contar con el defensor Sergio Barreto, afectado por un esguince de rodilla, y será reemplazado por Joaquín Laso, quien se ubicará en la zaga junto a Javier Báez.

El otro cambio que implementará el “Ruso” Zielinski será de índole táctico en la zona del mediocampo con el ingreso de Kevin López por Martín Sarrafiore.

Arsenal, por su parte, se encuentra en la penúltima posición con 11 puntos, a dos del último Unión de Santa Fe, y lleva cuatro encuentros sin victorias con una igualdad y tres derrotas, la última por 2 a 0 ante Newell’s Old Boys.

El entrenador Darío “Cafú” Espínola realizará dos modificaciones respecto del equipo que cayó ante la “Lepra”: los ingresos del santotomense Luis Leal por Facundo Pons en el ataque y Emiliano Viveros por Felipe Peña en el mediocampo.



EL RESTO DE LA FECHA: Viernes 19: 15.30 hs. Godoy Cruz vs Gimnasia LP, 19 hs. Central Córdoba vs Unión, Rosario Central vs Defensa y Justicia, Estudiantes vs Banfield, 21.30 hs. Argentinos vs Boca, Racing vs Vélez. Sábado 20: 14 hs. San Lorenzo vs Instituto, 21.30 hs. Lanús vs Newell's, Tigre vs Atlético Tucumán. Domingo 21: 15.30 hs. Belgrano vs Talleres, 18 hs. Sarmiento vs Huracán, 18 hs. Colón vs Barracas, 20.30 hs. River vs Platense.