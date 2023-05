Mayco Vivas, por una temporada más en el Gloucester de Inglaterra

El Puma Mayco Vivas renovó su contrato con el club Gloucester de Inglaterra por una temporada más, con la opción de extender su vínculo hasta el 2025, convirtiéndose en el cuarto jugador del seleccionado nacional argentino en el plantel británico.

El rafaelino Vivas se incorporó al club inglés en octubre del año pasado y, de esta manera, se convirtió en el cuarto Puma dentro del plantel junto a Santiago Carreras, Matías Alemanno y Santiago Socino.

El pilar, de 24 años, iniciado en CRAR de Rafaela, con paso por Atlético de Rosario, se había lesionado en el partido que Los Pumas perdieron frente a Sudáfrica (38-21) en septiembre del año anterior en la ciudad de Durban.

En ese encuentro, Vivas sufrió la fractura del antebrazo izquierdo y en consecuencia debutó en marzo pasado con la derrota de Gloucester ante Newcastle (21-17).

Por su parte, el entrenador del club inglés George Skivington indicó que "Mayco tuvo un momento difícil desde que se unió a nosotros, pero trabajó duro en su rehabilitación y ahora sigue adelante después de su lesión".

"Tuvo varias oportunidades de jugar en las últimas semanas y me impresionó lo rápido que llegó a la competencia del torneo Premiership".



PUMAS 7S EN LONDRES

Los Pumas 7s debutarán el próximo sábado a las 6.45 (hora de Argentina) ante su par de Japón en el Seven de Londres, correspondiente a la 11ª y última etapa del circuito mundial que organiza la World Rugby.

El certamen se jugará el sábado y domingo próximo y el seleccionado argentino compartirá la zona con los representativos de Japón, Fiji e Irlanda. Los Pumas 7s en su segunda presentación se medirán a las 9.35 frente a Fiji y finalizarán la etapa clasificatoria, el mismo sábado, frente a Irlanda desde las 13.55.

Argentina, que ya se aseguró su participación en los Juegos Olímpicos París 2024, está segundo en las posiciones con 159 puntos, escolta de Nueva Zelanda, que suma 186.

Más atrás en la clasificación están Francia con 139 unidades, Islas Fiji, 138; Australia, 125; Samoa y Sudáfrica, 116; e Irlanda, 104.

Los Pumas 7s disputaron 16 finales en el historial del Seven, que se lleva a cabo desde 1999: perdieron 12 y ganaron cuatro medallas de oro en las ediciones de Hamilton 2023, Vancouver 2022, San Diego 2009 y Los Ángeles 2004.