Manchester City goleó al Madrid y es finalista

BUENOS AIRES, 18 (NA). - El Manchester City de Julián Álvarez goleó 4 a 0 al Real Madrid en el estadio Etihad, global de 5 a 1 con la ida, y avanzó a la final de la UEFA Champions League por segunda vez en su historia, en donde se medirá con el Inter de Milan.

Con el gol de Julián Álvarez, el doblete de Bernardo Silva y el tanto en contra de Eder Militao, el Manchester City jugará por segunda vez en su historia la final de la Champions League, la cuál tendrá a Julián Álvarez y a Lautaro Martínez como los argentinos 22 y 23 en disputar el partido definitorio del certamen europeo más importante a nivel de clubes.

El Manchester City salió con todo a jugar el partido, y en menos de media hora de juego ya ganaba 2 a 0 con los tantos del portugués Bernardo Silva.

Ambos tomaron por sorpresa a la defensa, quienes a pesar de estar resguardados y agazapados no pudieron contener a los Citizen por la espaldas y se llevaron un inesperado 2 a 0.

El Madrid se vio completamente superado en la primera etapa en todos los sectores del campo de juego pero sobre todo en la mitad de la cancha, con Ilkay Gündogan como estandarte para la ofensiva de los dirigidos por Josep Guardiola. Eduardo Camavinga tuvo una primera parte para el olvido y el ataque no tuvo peso.

En el momento que el Madrid se fue aproximando más desde el inicio del complemento, un centro sorprendió a la defensa de los merengues y el brasileño Eder Militao la quiso sacar pero la metió en su propia arco con el muslo.

La acción fue revisada en el VAR y el árbitro Szymon Marciniak convalidó el 3 a 0 del City.

Julián ingresó en los últimos 10 minutos de partido por el noruego Erling Haaland, quien no tuvo un gran desempeño en ninguno de los dos partidos pero tendrá trabajo para la final en Estambúl.

Pero eso le alcanzó para meter un golazo después del pase extraordinario de Phil Foden.