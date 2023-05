Atlético, ¿con cambios para ir a Chaco?

La Crema se prepara para visitar el sábado, 21.30 hs., a For Ever y este jueves el DT probará el posible 11 titular. Ayer hubo trabajos tácticos.

Atlético de Rafaela encara la recta final para su próximo objetivo: Chaco For Ever, rival al cual estará visitando el sábado, a las 21.30 hs., por la fecha 15 de la zona B de la Primera Nacional.



Dicho encuentro será arbitrado por Andrés Gariano, quien tendrá como asistentes a Matías Bianchi y Daniel Zamora. Como cuarto irá Federico Guaymas.



La ‘Crema’ lleva su preparación en el predio Tito Bartomioli y en la mañana de ayer hubo trabajos tácticos; este jueves llegarían los primeros minutos de fútbol formales y allí el DT, Ezequiel Medrán, pararía el posible once titular.



Mauro Osores y Facundo Soloa ya trabajan a la par de sus compañeros. El defensor tuvo un cuadro febril a comienzo de semana y el mediocampista con una molestia en su rodilla. El que ayer trabajó diferenciado fue Claudio Bieler. El capitán padece una fatiga muscular y se decidió preservarlo.



CON MITRE, EL DOMINGO 28



Atlético encara los últimos tres encuentros de la primera rueda de la temporada 2023 de la Primera Nacional, en su zona B. Dos de esos juegos serán en condición de visitante, el otro de local. El sábado visitará a Chaco For Ever, a las 21.30hs, y luego por la fecha 16 estará recibiendo a Mitre de Santiago del Estero, el domingo 28 de mayo a las 19.30hs. Para el cierre tendrá una durísima salida en casa de quien hoy es líder, Chacarita.