Acciones por el Día Mundial de la Hipertensión Arterial

La provincia, a través de la Subsecretaría de Prevención y la Dirección de Territorios Saludables del Ministerio de Salud, realizó actividades de promoción, prevención y control, en el marco del Día Mundial de la Hipertensión Arterial que se celebró este 17 de mayo, para concientizar y redoblar esfuerzos orientados a prevenir, diagnosticar y controlar esta afección, que comienza de manera silenciosa, constituye el principal factor de riesgo para padecer muchas enfermedades asociadas, y generalmente se detecta tarde.

En la Región Rafaela se llevaron adelante actividades durante la mañana de ayer en el hospital "Jaime Ferré", en donde hubo un operativo multiagencial con controles de presión arterial, y distintas acciones de concientización y prevención.

Al respecto, el subsecretario de Prevención en Salud, Sebastián Torres, recordó que “la hipertensión una enfermedad crónica, y más del 40% de los hipertensos no sabe su diagnóstico, por lo tanto nosotros siempre decimos que la hipertensión se trata de una ‘enfermedad silenciosa’, y cuando ya da signos signos y síntomas es un poco tarde”. “Lamentablemente decimos que cuando hay síntomas es un poco tarde, porque ya algún daño ha generado; por eso el objetivo que se busca con esta conmemoración es sensibilizar a la población para lograr prevenirla, pero también poder detectarla, de manera temprana y lograr un tratamiento oportuno”, indicó. Posteriormente, Sebastián Torres enfatizó que la hipertensión “es una enfermedad que afecta a diferentes órganos como el cerebro, el corazón, los riñones, los vasos sanguíneos, y representa uno de los factores de riesgos más importantes de las enfermedades cardiovasculares”.

Sebastián Torres explicó que la adopción paulatina de hábitos saludables es fundamental para evitar el desarrollo de la enfermedad. “Al momento de poder prevenir esta patología, la clave es reducir el consumo de sal, no fumar, no tomar alcohol, o hacerlo lo menos posible; llevar a cabo una alimentación saludable; realizar actividad física de manera periódica y también disminuir el estrés”, sintetizó el subsecretario. Por su parte, la directora provincial de Territorios Saludables, Giovana Gómez, aconsejó que “para prevenir esta patología es necesario adoptar hábitos y tratar de sostenerlos en el tiempo, cuanto más temprano sea posible, mejor”. Además, enfatizó que “de manera periódica las personas deben medir su tensión arterial recurriendo a los efectores de salud y a trabajadores de salud especializados para ello, enfermeros o médicos, además del control rutinario que deben realizar los médicos de cabecera”.

Finalmente, Giovana Gómez instó a la población a recurrir a los centros de salud barriales, durante todo el año: “Además de los lugares establecidos en cada región en ocasión de esta fecha, podés acercarte a tu efector más cercano para hacerte controles. En todo ellos, se mide y medirá la presión arterial, se realizará consejería nutricional sobre el contenido de sodio en los alimentos y su reemplazo, mediante diversas estrategias y recurriendo a materiales didácticos y educativos”, recordó la directora provincial de Territorios Saludables. También, dijo que “se promueve el reemplazo de la sal en la dieta mediante la entrega de condimentos”.