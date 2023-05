Ampliarán el Corredor Universitario

Rafaela se ha ido convertido en un polo universitario. La ciudad cuenta con siete casas de altos estudios que comprenden a más de 7500 estudiantes, quienes todos los días concurren a cursar sus estudios terciarios y universitarios.

Una de las propuestas que surgió del Consejo Universitario de Rafaela, y por solicitud de los propios estudiantes, fue diseñar un servicio de minibuses que puedan llevarlos de vuelta a lugares cercanos a sus domicilios de manera rápida y segura.

Por ello, la Municipalidad organizó un servicio específico para tal fin. Al respecto, se pensó en recorridos denominados a partir de letras, y no a través de números como el de las líneas habituales del transporte público.

El programa comenzó con la puesta en marcha de la línea A y hoy se cumple un mes del primer recorrido. Recordemos que las líneas A y B, salen de la UNRaf, desarrollando dos recorridos diferentes. Uno, desde la UNRaf a distintos puntos de la ciudad. El otro, hacia la Terminal de Ómnibus, para quienes deben viajar a distintas localidades de la región.



PUESTA EN MARCHA

DE LA LÍNEA C

Por su parte, la coordinadora de Servicios Públicos y Transporte, Mónica Andreo, destacó: “Para nosotros es una felicidad inmensa poder poner en marcha esta semana la línea C del Corredor Universitario Rafaela, vinculada a la Universidad Tecnológica Nacional; la segunda casa de estudio en la que comenzamos a circular con este dispositivo, con este servicio que las y los jóvenes universitarios de nuestra ciudad, están comenzando a utilizar”. Cabe destacar que esta línea hará un mismo recorrido con dos horarios diferentes.



SE IMPLEMENTARÁ

LA LÍNEA D

Mónica Andreo anunció demás, una importante novedad: “En breve comenzaremos la construcción de la nueva Línea D del Corredor, la cual saldrá del Instituto del Profesorado. Esto significa horas laborales largas coordinando horarios debido a las múltiples clases ofrecidas por la institución”. Para ello, la próxima semana, personal municipal va a estar en el Instituto del Profesorado haciendo el trabajo previo de construcción de datos de la nueva línea. Una vez que se finalice el trabajo en el Instituto del Profesorado, el programa continuará su curso para llegar a dos nuevas facultades como son la Universidad Católica de Santiago del Estero (UCSE) y la Universidad de Ciencias Sociales y Empresariales (UCES).