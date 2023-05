“Hoy el INTA ha recuperado un nivel importante de remuneración”

El presidente del INTA, Ing. Mariano Garmendia, visitó ayer la Estación Experimental de Rafaela, donde tomó contacto con los directivos, trabajadores y técnicos del instituto para hacer un intercambio de inquietudes y responder de primera mano lo que los trabajadores quisieran preguntar.

En un breve contacto con la prensa, LA OPINIÓN lo consultó sobre algunos temas importantes que la institución está resolviendo, en medio de una coyuntura económica delicada.



EL RECAMBIO

A nivel nacional se advierte que al INTA le cuesta mucho reponer cuadros técnicos a medida que se van jubilando sus profesionales. Rafaela no es la excepción y en los últimos años el instituto fue achicando notoriamente su plantilla, situación que, según Garmendia, está comenzando a revertirse. “Estamos aumentando ahora la planta de personal a nivel nacional porque hemos perdido mil puestos de trabajo entre el 2016 y el 2019, pero ya el año pasado hemos llamado a 500 becarios y una vez finalizado ese proceso, estaremos haciendo otro llamado, porque debemos volver a tener la fortaleza que el INTA supo tener. A medida que se vayan produciendo las vacantes las iremos ocupando, pero también incorporando nuevos profesionales porque tenemos que crecer como institución”, opinó el presidente.

“Después de 16 años hemos abierto el Convenio Colectivo de Trabajo, tenemos que cerrar ese proceso y estamos muy avanzados, además de ser un año de cambios en el INTA porque ya se ha abierto el concurso para la Dirección Nacional y eso también va a proyectar una mejora en la institución”, definió Garmendia.



LA SITUACIÓN SALARIAL

Uno de los desafíos que públicamente el presidente del INTA había planteado luego de su asunción, había sido la intención de retener los cuadros técnicos más valiosos y formados por el organismo para que no migren al sector privado en busca de mejorar su situación económica. Sin embargo, lejos de lograrlo, le tocó enfrentar un masivo reclamo salarial de toda la plantilla del instituto que, según sus palabras, “ya ha sido zanjada”.

Afirmó Garmendia que “el mes pasado, al margen de los incrementos que el año pasado habíamos tenido en el tema salarial, gracias a la decisión del ministro Sergio Massa, tuvimos un fuerte incremento de un 30% del sueldo bruto más una suma fija de $ 30.000, lo cual ha significado en promedio un aumento del 43% para la mayoría y en el caso de las categorías más altas, ha sido un poco menos de incremento, entre un 30 y un 34%, con las categorías más bajas en torno al 60% de incremento salarial”.

En este sentido, el tucumano enfatizó: “creo que hoy el INTA ha recuperado un nivel importante de remuneración, así que ahora vamos a contar con un poco de tranquilidad; aparte tenemos ahora un sistema de becas de formación en el exterior para los profesionales, sumado a que el INTA tiene un gran clima de trabajo, por lo tanto, me parece que es una institución verdaderamente donde es un gusto trabajar. Por supuesto que siempre todos los salarios son mejorables, pero esto ha venido a dar un respiro muy pero muy importante”.



EL HACKEO DEL SISTEMA

A principios de mes, el INTA denunció que estaba siendo extorsionada por hackers rusos que intervinieron los sistemas informáticos de todo el país, y exigían para solucionar el siniestro cibernético US$ 2,5 millones. Ante esta situación inédita para un organismo del Estado tan vasto e interconectado como el INTA, las autoridades nacionales enviaron comunicaciones vía whatsapp a todo el personal para advertir sobre la situación y se decidió suspender todos los servicios de e-mail, página web y programas de gestión administrativa, lo cual dificultó muchísimo el funcionamiento del organismo.

En este sentido, Garmendia informó: “estamos terminando de peritar externamente todo nuestro sistema; precisamente mañana (por hoy) se comienza a normalizar la situación en algunos centros regionales, pero tengamos presente que el INTA es muy grande”. El presidente dijo que “hay un gran trabajo del área de informática de INTA muy denodado desde hace 10 días, mañana tarde y noche, sábados y domingos, incluso hemos pedido apoyos externos y contratado gente que se necesitaba, para normalizar cuanto antes la situación”.