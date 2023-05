“Cada uno debe elegir su sistema, hacerlo eficiente y ponerle pasión”

Todo Láctea 2023 tuvo numerosas actividades a lo largo de las tres jornadas que duró la muestra, pero hay una que se desarrolló con mucho tiempo de antelación y tuvo como protagonistas a los tambos comerciales. La “Jura de Vacas a Campo” fue un éxito y contó con récord de establecimientos que mostraron sus rodeos a la experta Antonela Barbieris, que ofició de jurado.

El gran ganador del certamen fue el establecimiento “La Tostada”, de Raúl Beltramino, que se quedó con el “Gran Campeón” con una vaca que recibió solamente elogios del jurado. Pero también, el reconocido empresario obtuvo otros premios con ejemplares de su tambo “El Porvenir”.

“Haber recibido estos premios es muy gratificante, nos da un fuerte empuje para seguir adelante y seguir apostando por la lechería”, destacó Beltramino en diálogo con ADN Rural. Y agregó: “para nosotros fue una grata sorpresa. Es el trabajo de muchos años, de mucha gente y de los asesores que colaboran día a día. Viene bien para saber que estamos en el buen camino de la lechería”.

A la hora de referirse sobre la participación en la competencia, comentó que José Iachetta (CEO del grupo organizador Todo Agro) logró convencerlo cuando explicó el objetivo del certamen: mostrar el potencial y el gran trabajo de los tambos comerciales. “Me parece que es una muy buena idea y nosotros tratamos de colaborar con estas iniciativas. Ha sido una gran muestra que sirvió como espacio de intercambio para conocer toda la tecnología que tiene el sector; por suerte, terminó siendo una alegría y una satisfacción para todos nosotros que coronamos nuestra participación con estos premios”.

En “La Tostada”, donde hay rodeo americano – canadiense, Beltramino y su equipo ha ido probando el sistema de producción, adaptándose a las características del negocio y lograron resultados. “Nosotros vamos viendo en función del sistema, tratamos de buscar que nuestras vacas tengan buenas ubres, buenas patas, porque necesitamos un animal que tenga de alguna manera fortaleza”.

Como buen productor CREA, ponderó la importancia de contar con información y estar a la vanguardia. “Compartir experiencias e intercambiar ideas”, definió al ser consultado sobre las ventajas de mantener encuentros periódicos con sus pares. “Uno va construyendo y mejorando en la medida que comparte información”, señaló. Por eso, expresó: “no hay un sistema mejor que otro, cada uno debe elegir el suyo, hacerlo eficiente y ponerle pasión”.



EL IMPACTO DEL CLIMA

Por supuesto que no todo es color de rosas en un tambo. Los problemas estructurales de la cadena y el escenario macroeconómico tienen una incidencia directa en la ecuación, que en los últimos meses se vio afectada además por los embates del clima, con la sequía como protagonista.

“La verdad es que no estuvimos exentos del fenómeno y fue un año bastante duro. La ventaja que tenemos nosotros como empresa es que venimos trabajando hace muchos años con la producción de reservas y eso nos permitió no sacrificar vacas ni salir a buscar alimentos” explicó.

Como todo planificador, admitió que “siempre buscamos tener un buen presupuesto para poder pasar situaciones como la sequía o bien inundaciones, como en 2016 que fue muy duro”. Y agregó: “tratamos de buscar crecimiento año a año, la familia va creciendo y necesitamos generar. Cuando te quedaste, se hace difícil. Hay que crecer porque los costos son cada vez más altos y la renta se va achicando”.



EL “LINDO TEMA” DE LA ROBOTIZACIÓN

En los últimos años cobraron relevancia los sistemas de ordeño automatizados, principalmente a partir de su aparición en la cuenca lechera santafesina de la mano del famoso “Tambo robot” ubicado en la Estación Experimental Agropecuaria del INTA Rafaela.

Al ser consultados sobre esta modalidad, que fue sumando establecimientos en Santa Fe, Beltramino definió: “es un lindo tema porque la verdad es interesante, sobre todo teniendo en cuenta que hay tecnologías que vinieron para quedarse”.

Al respecto, analizó: “tenemos que abrir la cabeza como productores, ver y analizar si sirve. Nadie ama lo que no conoce. Si uno tiene la oportunidad de ir a ver y compartir, hay que hacerlo. Después cada uno tomará la decisión correspondiente. Creo que se puede empezar con inversiones menores como collares, etc. Uno siempre está a la búsqueda constante de la innovación e información porque para tomar mejores decisiones necesitamos buena información”.