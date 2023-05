Los jóvenes de 16 y 17 años podrán votar en las elecciones provinciales

El Tribunal Electoral de Santa Fe aprobó este lunes el "voto joven" en la provincia por lo que 82.000 adolescentes de entre 16 y 17 años podrán participar en los próximos comicios provinciales, aunque no tendrán la obligación de hacerlo. De esta manera se salda de una manera más simple de lo pensado un debate que el sistema político santafesino no había podido resolver por falta de acuerdos. Es que para algunos legisladores era necesario avanzar con una reforma de la Constitución para incorporar el voto joven, para otros al menos había que aprobar una ley -el gobernador, Omar Perotti, envió un primer mensaje a la Legislatura con esa propuesta en agosto de 2021, puntualmente en el Senado- pero fue el Tribunal que preside Daniel Erbetta el que se vistió de héroe a partir de una presentación de los legisladores provinciales Rubén Giustiniani y Agustina Donnet, del Partido Igualdad.

En la resolución 001, de 10 carillas, el Tribunal estableció "la incorporación en el padrón electoral de la provincia para participar en las elecciones provinciales y locales a las personas que hubieran cumplido 16 años, inclusive, en las condiciones establecidas en la Ley 346, según modificación Ley 26.774". La ley 26.774 que reconoce el derecho de los jóvenes de 16 y 17 años a votar en las elecciones nacionales está vigente en la Argentina desde el 31 de octubre de 2012. Sin embargo, no es un voto obligatorio, de modo que si deciden no participar en el proceso electoral no pueden ser sancionados.

En el caso de Santa Fe, aquellos jóvenes que cumplen 16 años incluso el 16 de julio próximo -ese día serán las primarias- estarán en condiciones de ir a votar gobernadores, legisladores provinciales, intendentes, presidentes comunales y concejales.

"En la provincia de Santa Fe son 82 mil jóvenes de 16 y 17 años que se incorporarán al padrón a partir de esta Resolución del Tribunal", explicó a LA OPINIÓN el secretario del organismo electoral, el abogado rafaelino Pablo Ayala.

Entre sus fundamentos, el Tribunal sostiene que "la provincia de Santa Fe naturaliza el absurdo, totalmente fuera de tiempo, por el cual un joven de 16 o 17 años puede decidir la elección de Presidente, senadores y diputados nacionales" pero no puede "ejercer derechos políticos para elegir el responsable de la ciudad o comuna en la que habita, convive y se desarrolla".

"Tenemos voto joven en Santa Fe. Felicitaciones a las juventudes que lucharon para revertir esta situación de discriminación y acompañaron. Enorme alegría porque Santa Fe tiene una vergüenza menos y un derecho más”, destacó ayer en sus redes sociales Donnet, la legisladora más joven en la historia de la provincia.

El procurador general de la Corte Suprema de Justicia provincial, Jorge Baraguirre, había emitido previamente dictamen de la resolución por lo que solo restaba que el Tribunal Electoral se expidiera para permitir el sufragio de los 82 mil santafesinos de 16 y 17 años.

El pasado 1° de mayo al inaugurar el período de sesiones ordinarias de la Legislatura, el gobernador Perotti había renovado su planteo ante diputados y senadores para que habiliten el voto joven a través de una ley. Incluso el viernes pasado, por mesa de movimiento de “Diputados y Diputadas”, Perotti junto a la ministra de Gobierno, Celia Arena, reingresó el Mensaje 5038 (Expediente 51598 PE) por el cual se modifican los artículos 2º y 14º de la Ley Provincial Nº 4990 a los fines de la “ampliación de los derechos políticos de los jóvenes de entre 16 y 18 años”.

Sin embargo, ahora ya no será necesario su tratamiento después de un año y medio de permanecer en el Senado sin avances concretos a partir de los desacuerdos de legisladores. El Tribunal electoral simplificó la tarea y dejó a los legisladores en una posición incómoda.

La provincia de Santa Fe realizará las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) el domingo 16 de julio y las generales serán el 10 de septiembre.