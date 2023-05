El dólar blue siguió subiendo tras las últimas medidas

El dólar blue mantuvo la racha alcista y cerró en $488 para la venta, en una jornada de fuerte volatilidad de precios, mientras las cotizaciones financieras operaron también en alza. La divisa paralela subió $5, a $488 para la venta y $483 en la compra, en una rueda en la que llegó a cotizar a $492, después de una apertura de $490, y la brecha con el dólar oficial alcanzó el 111%, la diferencia más elevada en las últimas doce jornadas.

El comienzo de la rueda se registró sin operaciones y algunos operadores suspendieron la actividad a la espera de que el mercado se tranquilizara, como ocurrió sobre el fin de la rueda. Desde el martes pasado la divisa marginal sube $17, desde la cotización de $470 con la que cerró en ese día de la anterior y durante mayo registra un avance de $19, mientras en el año el blue acumula una suba de $142.

Los tipos de cambio financieros acompañaron la suba del blue, aunque cotizando casi $ 40 por debajo del paralelo, y alcanzaron su mayor valor de las últimas once ruedas. En la bolsa porteña el dólar contado con liquidación subió hasta los $450,1 y el spread con el oficial se ubica en alrededor del 94%. El MEP o dólar bolsa se sostuvo en torno a los $442,2 y la brecha con el oficial alcanza el 90,5%.

El Banco Central registró su decimotercera rueda de compras y adquirió U$S 40 millones en el mercado, en una jornada en la que el dólar soja aportó US$ 109,8 millones. La autoridad monetaria mantiene un saldo negativo de unos US$ 51 millones en su operaciones diarias y hoy se registraron pagos por importación de energía por unos US$ 50 millones.

El dólar Qatar subió hasta los $ 484,0 mientras que el turista o tarjeta se ofreció a se ofrece a $423,5, en los dos tipos de cambio vinculados a gastos en el exterior.

El ahorro o dólar solidario, con la carga impositiva se vendió a $399,3 y la divisa sin impuestos cotizó a $ 240,5 en el Banco Nación mientras que el promedio en los principales bancos privados fue de $239,8.

El dólar mayorista, que regula el BCRA, cerró en $231,30 para la venta y en los dos primeros días de la semana subió $ 1,9, algo por encima de los $ 1,8 de aumento registrado en idéntico lapso de la anterior. (NA)