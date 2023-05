Improbable, no imposible

La directora de Management and Fit, Mariel Fornoni, aseguró que la carta de la vicepresidenta Cristina Kirchner descarta una postulación presidencial, pero no que ella "aparezca en alguna boleta" del Frente de Todos. "La carta no descarta que aparezca en alguna boleta", consideró Fornoni en declaraciones a Noticias Argentinas.

A analizar el mensaje que publicó la titular del Senado, la consultora sostuvo: "Por lo que se entiende, descarta lo presidencial, eso no se si resulta una novedad a efectos del resto, porque básicamente los números no le dan, veremos si se baja de todas las boletas".

El analista político Rosendo Fraga consideró por su parte que si bien es "improbable" que Cristina sea candidata, dijo que no es "imposible".

"Ante todo (su mensaje) esto es un cuestionamiento de la vicepresidenta a quien considera su enemigo principal: la Corte", evaluó Fraga. "Eso es el centro de su declaración, más que la candidatura", sostuvo. "Hasta el cierre de listas falta, es el 24 de junio, Cristina suele sorprender, 2019 es un ejemplo de ello. Es improbable que sea candidata, pero una cosa es improbable y otra imposible", aclaró Fraga.