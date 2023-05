Rossi se lanza a la carrera presidencial

Al reiterar que no será candidata a nada este año, Cristina Kirchner avivó la danza de nombres dentro del Frente de Todos, donde conviven varios aspirantes nacionales. El primero que apareció en escena fue el jefe de Gabinete, Agustín Rossi, quien afirmó que en los próximos días anunciará formalmente su lanzamiento como precandidato presidencial. El santafesino se refirió a la carta que difundió este martes la ex presidenta, en la que aclaró que no buscará ser candidata este año, sumado a la decisión del presidente Alberto Fernández de no competir por la reelección, lo que -a su entender- le despejó el camino.

"Dije que me había puesto como fecha el martes (para definir), hoy mi decisión está mucho más cerca del sí, de ser candidato, seguramente en los próximos días estaré anunciándolo formalmente", sostuvo Rossi en declaraciones televisivas.

A su entender, "lo mejor que le puede pasar al Frente de Todos es un espacio abierto, amplio plural, donde los que quieran competir lo puedan hacer". "Sé que armar una lista nacional no es cosa falta, pero yo voy a hacer el esfuerzo de tratar de serlo y ser una de las alternativas que pueda competir en estas PASO", destacó Rossi.

La decisión de la titular del Senado también acerca un paso más al oficialismo a definir un postulación presidencial en unas PASO, ya que la opción de Cristina Kirchner candidata desarmaba esa posibilidad porque nadie pensaba enfrentarla en las urnas.

Sergio Massa, Agustín Rossi, Eduardo "Wado" De Pedro, Daniel Scioli, Juan Grabois, son algunos de los nombres que contiene la lista de aspirantes, en donde no se descarta tampoco anotar a algún gobernador.

El ministro de Economía es quién por estas horas tiene más peso dentro del Frente de Todos y quién rechaza con más énfasis una posible definición de candidaturas en primarias. "No nos entra un quilombo más", advirtió días atrás el titular del Palacio de Hacienda, que busca ser el candidato de consenso, pero todavía no lo consigue.

El cierre de listas está previsto para el próximo 24 de junio, fecha clave para los armados y para conocer si finalmente Cristina Kirchner bendecirá a un dirigente o dará vía libre a una competencia interna, algo que el oficialismo nunca utilizó para definir un postulante nacional. (NA)