¿Mauro Icardi a Boca?

BUENOS AIRES, 17 (NA). - El delantero Mauro Icardi podría llegar a Boca en junio de este año.

El rumor circuló ayer, luego de que aseguraran que el club y el rosarino de 30 años habrían comenzado a negociar la transferencia.

Para que esto ocurra, el futbolista de Galatasaray de Turquía debería desvincularse de su equipo con el cual está por ser campeón del torneo local. .

Icardi no ve con malos ojos desembarcar en el fútbol argentino, ya que su deseo sería estar cerca de Wanda Nara y sus hijas. .

La noticia fue dada a conocer por el periodista de espectáculos Guido Zaffora y su colega de deportes Hernán Castillo.

Zaffora informó que Icardi tiene a sus hijas en Turquía y que "no le quiere dar las nenas a Wanda", con quien desea volver a estar en pareja después de varios cortocircuitos. .

Por medio de las redes sociales, Castillo le dio la razón a Zaffora y asintió que él cuenta con la misma información.

El ex Inter es un viejo anhelo de Boca y ahora harán el esfuerzo para sumarlo al plantel a partir del segundo semestre, etapa del año en el que se llevará a cabo las instancias de eliminación directa de la Copa Libertadores.